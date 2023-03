Die protestantische Kirche in Altdorf feiert am Wochenende ihr 250-jähriges Bestehen. Das Gotteshaus ist weithin bekannt, nicht zuletzt wegen seiner formidablen Lage.

Altdorf ist stolz auf seine Kirche, die ehemalige Schlosskirche, die eine bewegte Geschichte ihr Eigen nennen kann. Weithin sichtbar steht sie am östlichen Ortsrand der Gäugemeinde, seit einigen Jahren allerdings mit einem Neubaugebiet zu ihren Füßen.

Im Barockstil erbaut, der Kirchturm stammt, so wird berichtet, in seinem unteren Teil aus der Gotik, feiert das protestantische Gotteshaus in diesen Tagen seinen 250. Geburtstag. Es war der Sonntag Judica, der 28. März 1773, als der Neubau, nachdem die Vorgängerkirche immer baufälliger geworden war, feierlich eingeweiht wurde. 1784 erbaute der Orgelbauer Geib aus Saarbrücken die Orgel und nach 172 Jahren, anlässlich der Renovierung der Kirche im Jahr 1956, wurde sie total überholt.

„Ein Juwel, auf das wir alle stolz sind“, sagt Gemeindepfarrerin Elke Wedler- Krüger. Die Altdorfer Kirche könnte viel erzählen von dem, was sie in ihrer langen Geschichte schon erlebt hat. Viel zu erzählen hat auch Gerhard Litty, der 30 Jahre lang Presbyter war und jetzt Ehrenpresbyter ist, der sich auch als 82-Jähriger mit „seiner Kirche“ eng verbunden fühlt. „Ich habe in unserer Kirche schon alles gemacht, nur noch keine Orgel gespielt. Ich war Kirchendiener, habe bei Vakanzen Gottesdienste mit Lesepredigten gehalten und unzählige Veranstaltungen mitorganisiert“.

Gottesdienst in Tanzsaal verlegt

Litty erinnert sich auch noch an den Sonntag Palmarum, an dem die Renovierung der Kirche noch nicht abgeschlossen war. Die Konfirmation musste in Altdorf gefeiert werden, auf keinen Fall in einer Nachbarkirche, das wäre damals unmöglich gewesen. Der Gottesdienst wurde problemlos in den Tanzsaal des Gasthauses „Zum Löwen“ verlegt und alles war in Ordnung. Eng verbunden mit dem Gotteshaus ist auch das Presbyterium. Sigrid Göring ist schon seit 15 Jahren als Presbyterin für ihre Kirche im Einsatz, aktiv auch im „Chor Unterwegs“, der der Kirche angegliedert ist. Zusammen mit ihren Kolleginnen will sie eine lebendige Kirche erhalten. „Wir freuen uns, wenn unsere Aktivitäten, wie Konzerte, die alljährliche Kirchentafel oder das Kirchenkaffee, zusammen mit dem Bau- und Förderverein der Altdorfer Kirche, in der Gemeinde Anklang finden. Wir sind natürlich sehr stolz auf unser schönes Gotteshaus“, so die Presbyterin. Sie weiß auch zu berichten, dass insbesondere Hochzeiten und Taufen von außerhalb gerne in der Altdorfer Schlosskirche stattfinden, die mit ihrem großen Außengelände auch geschaffen ist für anschließende Empfänge. So soll auch der 250. Geburtstag im Gotteshaus, in enger Nachbarschaft dazu, im protestantischen Gemeindehaus, und natürlich bei schönem Wetter im „Kirchgarten“ gefeiert werden.

Auftakt der Feierlichkeiten ist ein Orgelkonzert am Samstag, 25. März, 18 Uhr, mit dem in Landau gebürtigen Musikprofessor Michael Kaufmann. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Am Sonntag, 26. März, beginnt der Festgottesdienst um 10.30 Uhr mit Dekan Andreas Rummel als Festprediger und Bezirkskantor Simon Reichert an der Geib- Orgel. Die Liturgie übernimmt Gemeindepfarrerin Elke Wedler- Krüger. Musikalische Mitgestalter sind der Frauensingkreis Altdorf mit Chorleiterin Inge Vonnieda , und der Posaunenchor Altdorf, unter Leitung von Simon Stauch.

Nach dem anschließenden Empfang vor der Kirche bewirtet der Bau- und Förderverein der Altdorfer Kirche die Besucher im Gemeindehaus mit einem kleinen Imbiss und Kaffee und Kuchen. Auch hier sind Spenden willkommen. Am Nachmittag gibt es ein geselliges Beisammensein und Kirchenführungen.