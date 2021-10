Kleinkunstunterhaltung auf hohem Niveau, dargeboten in anspruchsvollem Ambiente, begleitet von exklusiven kulinarischen Gaumenfreuden – das ist der Anspruch, den Hoteldirektor Andreas Lorenz mit der Reihe „Kellerzauber“ an sich und sein Team vom Schlosshotel Edesheim stellt.

Geplant sind sechs Veranstaltungen für die neue Saison, die wie gewohnt im Wittelsbach-Keller des Hauses sind. Beginn ist jeweils um 19 Uhr mit einem Prosecco-Empfang als Aperitif, die Abende gehen dann etwa dreieinhalb Stunden. Zwischen den einzelnen Showteilen wird ein von der Küche des Hotels zubereitetes jahreszeitlich angepasstes Drei-Gänge-Menü mit Dessert serviert.

Kabarettistin macht den Anfang

Los geht es am 12. November mit der bayerischen Kabarettistin Angelika Beier, die 1979 Mitbegründerin der Kabarettgruppe Blackout war. Das Ensemble sorgte mit einer für die damalige Zeit noch recht ungewöhnlichen Mischung aus Comedy, Musik, Tanz und politischer Satire elf Jahre lang für Schlagzeilen in Deutschland und dem benachbarten Ausland. Nach dem Aus widmete sich Beier ihrer Solokarriere, die ihr unter anderem 2002 den Münchener Kabarettpreis bescherte. In Edesheim stellt sie ihr Programm „Höhepunkte zwischen Sex und 60“ vor, dessen Untertitel gleichzeitig das Leitmotiv der Humoristin beinhaltet: „Mit Vollgas in die zweite Lebenshälfte“.

Zwei Wochen später, am 26. November, ist das Ehepaar Britta und Christian Habekost im Gewölbekeller des im Jahr 756 erstmalig urkundlich erwähnten Edesheimer Schlosses zu Gast. Die Autorin und der Comedian schreiben die mit viel Humor gespickte Kriminalromanserie „Elwenfels“, die es bisher auf vier Bände gebracht hat. In Edesheim stellen sie in einer „spannend-dialektisch-comedyantischen“ Lesung und Performance ihr aktuelles Buch „Weingartengrab“ vor.

Komikerduo auf Abschiedstournee

Zu Beginn des neuen Jahres, genauer am 14. Januar 2022, steht dann mit dem lothringischen Chansonnier Marcel Adam ein alter Bekannter der „Kellerzauber“-Freunde auf der Bühne des Schlosshotels. Er veredelt Klassiker des französischen Chansons, darunter „ J’attendrai“ von Edith Piaf und „Paris s’ éveille“ von Jacques Dutronc, und lässt beispielsweise mit dem von dem 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg ermordeten Widerständler Dietrich Bonhoeffer getexteten „Von guten Mächten“ auch emotionale Momente in seine Darbietung einfließen.

Solche sind auch am 4. Februar beim Auftritt von Spitz & Stumpf zu erwarten. Das Komikerduo aus Neustadt und Speyer befindet sich auf Abschiedstournee. Bernhard Weller und Götz Valter alias Friedel Spitz und Eugen Stumpf haben sich nach mehr als 20 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit entschlossen, dann aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Mit „Hurtig im Abgang“ ziehen sie noch einmal alle Register ihres komödiantischen Könnens.

Auch Hommage an Heinz Erhardt

Wer kennt sie nicht, die Gedichte und Wortspielereien, die der Schauspieler, Kabarettist, Schriftsteller, Komponist, Pianist und Fernsehstar Heinz Erhardt hinterließ? Mit einer Hommage an einen der größten deutschen Komödianten aller Zeiten geht es am 25. März weiter, wenn Parodist Andreas Neumann im März 2022 zu seinem Abend mit Erhardt bittet. Von dem aus Hannover stammenden Künstler wird behauptet, er sei der beste Heinz Erhardt seit Heinz Erhardt.

Zum Abschluss der „Kellerzauber“-Reihe gibt sich am 8. April Anna Krämer die Ehre. Sie bietet eine Show, in der sie ihr komisches Talent, ihre Wandlungsfähigkeit und ihre außergewöhnliche Stimme zur Geltung bringen kann. Ob als eine Hälfte des Duos Twotones, als Mitglied des Quartetts Schöne Mannheims oder wie jetzt mit ihrem Soloprogramm.

Info

Info- und Tickethotline unter der Rufnummer 06323 94240.