Durch das Schloss Villa Ludwigshöhe in Edenkoben wird auch das Hochzeitsgeschäft in der Südpfalz angekurbelt. Das Baudenkmal, das sieben Jahre für eine umfassende Renovierung geschlossen war, steht seit vergangenem Spätsommer wieder als Traulocation zur Verfügung und weckt seither das Interesse zahlreicher Brautpaare. Zuletzt haben Lea und Florian Vondung aus Mannheim diesen Ort für ihre Eheschließung entdeckt. Bereits im Februar hatte das Standesamt in Edenkoben so viele Reservierungen für das Jahr 2026 verzeichnet, wie es im gesamten vergangenen Jahr Trauungen gezählt hatte. 80 Paare hatten sich damals das Ja-Wort gegeben, sei es in den Schlössern in Edenkoben und Edesheim, im Durlacher Hof in Rhodt oder in der Verwaltung in Edenkoben. Diese Zahl war auch durch die Erweiterung der Trausamstage ermöglicht worden, für die es neuerdings sechs statt drei Zeitfenster gibt.