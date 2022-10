In der Wintersaison veranstaltet das Schloss Edesheim wieder seinen Kellerzauber. Die Gäste erwarten Dinner-Shows im Wittelsbachkeller, bei denen Gaumenfreuden mit Musik, Theater und Kabarett kombiniert werden.

Auftakt ist am 18. November. Alice Hoffmann stellt ihr neues Programm „Torschlusspanik!“ vor. Worum es geht? Einmal kommt im Leben der Punkt, an dem man sich fragt, ob man wirklich alles gemacht hat, was man machen wollte. So oder so ähnlich erging es auch der Frau, die die Kittelschürze zu ihrem Markenzeichen gemacht hat. Eines Abends hat sie sich Papier und Bleistift genommen und ihre persönliche To-Do-Liste erstellt, um noch das zu erledigen, woran das Leben, ihr Ex, der Bub, s’ Erika und alle anderen sie bisher gehindert haben: vom Senioren-Führerschein über Ayurveda-Kuren, eine neue Sprache zu erlernen oder zu singen bis hin zu dem Versuch, sich noch einmal unsterblich zu verlieben. Dabei verzaubert die Küche des Schlosses Edesheim das Publikum mit einem Drei-Gänge-Menü.

Am 20. Januar lädt Marcel Adam zu „Chansons, Lieder, Mundart, Comèdie“. Geschichten, die das Leben schreibt, prägen die Texte und Melodien Adams, der einer der bekanntesten Chansonniers, Liedermacher, Autoren, Komponisten und Interpreten aus dem nordfranzösischen und süddeutschen Raum ist und auf 30 Jahre Bühnenerfahrung zurückblickt. Er interpretiert deutsche und französische Chansonklassiker von Piaf bis Moustaki, von Nena bis Rühmann. Neben den Lieblingsstücke seiner Fans wird er auch einige neue Lieder im Gepäck haben.

Witzige Abendprogramme

Am 10. Februar präsentiert Tim Poschmann sein neues Programm „Vor der Ehe wollt ich ewig Leben“ nach dem gleichnamigen Buch von Stephan Bauer. Wenn in einer Beziehung die Müdigkeit eingetreten ist und man ratlos in das Gesicht des Partners schaut, stellt man sich so einige Fragen: Ist die Ehe überholt? Sind Single-Leben, Abendabschlussgefährten und Fremdgehportale im Netz eine tragfähige Alternative? Könnte man nicht das alte Institut Ehe modernisieren? Für Männer sei es heute nicht mehr wichtig, dass eine Frau kochen kann. „Wichtiger ist, dass sie keinen guten Anwalt kennt“, sinniert Poschmann. Der Abend verspricht eine pointenpralle Abrechnung mit der Single-Gesellschaft, erodierenden Werten und dem Gefühl von alles geht.

Am 3. März kommen Spitz & Stumpf mit ihrem Programm „Nie krank is net g’sund!“ ins Schloss. Comedy als Therapie und man vergisst die Diagnose: Schon seit über 25 Jahren agieren die Pfälzer Ur-Komiker nach diesem Rezept. Aber ist man deswegen gesund? Dieser Frage gehen sie mit unnachgiebiger Ziellosigkeit in ihrem virulenten Programm rund um Krankheit, Krenk und Kurverhalten nach. Den Zuschauer erwarten quälende Antworten auf scheinbar harmlose (Gesundheits-)Fragen wie: Was passiert, wenn dich im Weinberg die Sexuallockstoffe gegen den Traubenwickler befallen? Die Veranstalter schwören: „Sie werden lachen, bis der Arzt kommt!“

Karten ab sofort erhältlich

Am 21. April tritt Kättl Feierdaach mit ihrem Programm „Isch weeß es ja aach net!“ in dem historischen Keller auf. Grauer Mantel, rote Wangen, ein strenger Dutt und ihre eigene Sicht auf die Dinge des Lebens – so kennt man Jutta Hinderberger, die seit 20 Jahren als Kättl Feierdaach auf der Bühne steht. Mit viel Wortwitz und Situationskomik erklärt sie, wie aus alltäglichen Begebenheiten, zum Beispiel dem Annehmen von Paketen für die Nachbarschaft, schnell ein mittelschweres Desaster entstehen kann. Natürlich ist sie daran nie schuld. Schließlich meint sie es ja nur gut.

Info

Der Kellerzauber jeweils am Freitagabend besteht aus Aperitif, Drei-Gänge-Menü und Entertainment-Programm. Karten für den 3,5-stündigen Abend gibt es unter Telefon 06323 94240 oder direkt im Schloss Edesheim, Luitpoldstraße 9.