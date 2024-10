Der neue Schlemmerblock Landau-SÜW und Umgebung für das Jahr 2025 ist erschienen. Das teilt die Vetriebs-Marketing-Gesellschaft mbH mit. In dem Gutscheinheft sind altbewährte und neue Restaurants sowie Freizeiteinrichtungen vertreten. Gültig sind die Angebote, die sich an Paare, Alleinstehende, Familien und auch größere Gruppen richten, bis Dezember 2025. Neu ist die Gutschein-Kategorie „Extraprozente“ mit Angeboten von namhaften Anbietern.

Der Katalog arbeitet mit dem 2:1-Prinzip. Das heißt, dass in teilnehmenden Restaurants das zweite, wertgleiche oder günstigere Hauptgericht kostenfrei ist. Auch auf Frühstück/Brunch, Buffets, Cocktails und weitere Bereiche lasse sich das Angebot anwenden. Darüber hinaus könnten Kinos, Freizeitparks oder Sportveranstaltungen besucht werden.

Info

Der Schlemmerblock 2025 kann derzeit zum Preis von 29.90 Euro online vorbestellt werden. Der Anbieter stellt zehn Exemplare des Schlemmerblocks zur Verfügung, die verlost werden. Wer Interesse hat, meldet sich unter der Angabe des Stichworts Schlemmerblock und seines vollen Namens und seiner Anschrift per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de an die Redaktion in Landau. Die Daten der Gewinner, die bei zu vielen Einsendungen gelost werden, werden dann weiter an die Vetriebs-Marketing-Gesellschaft mbH gesendet, die die Exemplare versendet.