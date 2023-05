Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Gelände des Jugendstilhotels Trifels hat sich in eine Großbaustelle verwandelt. Vor dem Kurhaus ist ein Konferenz-Ufo gelandet. Am Waldrand reckt sich schon das erste von drei Stelzenhäusern in die Höhe. Und das ist erst der Anfang der Erweiterungspläne.

Das idyllisch am Bindersbacher Waldrand gelegene Jugendstilhotel Trifels ist derzeit in Baustellenlärm getaucht. Ein riesiger Kran reckt sich zwischen den Bäumen empor. Arbeiter wuseln