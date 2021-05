Schiedsmann Peter Garrecht und sein Stellvertreter Gerhard Gerst sind in der Sitzung des Verbandsgemeinderats in den Ruhestand verabschiedet worden. Beide waren rund zwei Jahrzehnte tätig.

20 Jahre lang schlichtete Peter Garrecht manchen Nachbarschaftsstreit, überbrückte Differenzen und versöhnte zerstrittene Parteien. So vermied er viele gerichtliche Auseinandersetzungen. Zusammen mit seinem Stellvertreter Gerhard Gerst, der 19 Jahre lang tätig war, wurde er jetzt verabschiedet.

1973 kam der Offenbacher Garrecht in die Verwaltung der Verbandsgemeinde Maikammer, brachte es dort bis zum Werkleiter. Das Amt des Schiedsmannes übernahm er im März 2001.

„Sie haben viel geschlichtet und viel versöhnt. Dabei haben Sie sich stets fortgebildet und waren so immer auf dem Laufenden“, lobte Bürgermeisterin Gabriele Flach (CDU) das Wirken Garrechts. „Vertragen statt klagen – das war das Motto Ihres Wirkens, sagte die Verwaltungschefin. Es sei sicher schlimm gewesen zu erfahren, wie Verwandte, Bekannte und Nachbarn oft verbal, aber leider auch mitunter körperlich aufeinander losgingen. Am Ende sei die gelungene Einigung aber immer Lohn aller Mühen gewesen. „Bei einer Schlichtung gibt es keine Verlierer, da stets beide Parteien am Ende gewinnen“, sagte Flach.

An Gerhard Gerst gerichtet sagte sie, aus der Verwaltung heraus habe er das Schiedsamt über alle die Jahre begleitet. Gerst gab sich bescheiden: „Zumeist hat ja Peter Garrecht die anstehenden Aufgaben übernommen. Ich war ja nur dann gefordert, wenn er wegen eines Urlaubs gerade mal nicht verfügbar war.“