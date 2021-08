Unsere Redakteurin mag's gerne waghalsig, auch wenn eigentlich ein kleiner Angsthase in ihr steckt. Aber dann heißt es: Augen zu und durch. Und zum Schluss wird man mit Mini-Tornados in der Magengrube belohnt. Jetzt dürfen Sie bestimmen: Welches Abenteuer soll sie als nächstes wagen?

Ich geb's zu, ich bin ein kleiner Adrenalin-Junkie. Bei allem, was irgendwie mit Abenteuer zu tun hat, funkeln bei mir die Augen. Ich bin laut meinem Personalausweis wohl schon den Kinderschuhen entsprungen, aber ich sause trotzdem gerne auf Achterbahnen, hüpfe vergnügt auf Trampolins und fege mit Grinsen im Gesicht in Schlauchbooten durch wilde Gebirgsbäche. Ich mache jeden Nervenkitzel mit, der sich in mein Sichtfeld schleicht.

Praktischerweise habe ich einen super Beruf gewählt und kann ganz viel ausprobieren. Für die RHEINPFALZ durfte ich beispielsweise schon im Tandem Paragliding vom Orensberg machen oder mich leicht bekleidet an einer Pole-Dance-Stange um mich selbst räkeln. Aber in meiner Freizeit geht noch mehr. Beim Canyoning bin ich in österreichischen Schluchten über Felsen-Wasserpisten in die Tiefe gerauscht, habe mich im Hochseilgarten durch die Lüfte gehangelt und in den Alpen an Klettersteigen versucht, bin auf 5000er-Berge gekraxelt und – pssst, nicht immer so ganz legal – in „lost places“ eingestiegen oder habe in einem Baumhaus-Park jeden Winkel erklommen, auch wenn mein Körper danach von den Gittergerüsten so rot-blau-grün-gezeichnet war, dass ich auch als Körperdouble für die Hauptdarstellerin von „Fifty Shades of Grey“ hätte durchgehen können.

In virtueller Welt hingeplumpst

Immer zu meinem Geburtstag – denn da bin ich ja die Prinzessin des Tages – darf es etwas Besonderes sein. Dieses Jahr gab’s eine Riesen-Wasserrutschen-Gaudi. Die hatte ich mir schon lange gewünscht, aber wegen Corona stand in den Sternen, ob es klappt. Aber die Inzidenz hatte es gut mit mir gemeint, und wir konnten im Sommer in die Therme Erding bei München aufbrechen, das größte Wasserparadies der Welt mit 27 voll krassen Rutschen. In der „Black Mamba“ saust man durch komplette Dunkelheit, im „Space Bowl“ wird man in einem Trichter verschluckt und beim „Space Glider“ jagt man mit einer Virtual-Reality-Brille durch die Kurven. Was dazu geführt hat, dass wir uns zu Hause auch gleich eine VR-Brille angeschafft haben, mit der ich nun im Wohnzimmer durch 3D-Achterbahnen heize. Und dabei so in der pseudo-realen Welt aufgegangen bin, dass mein Körper dachte, tatsächlich einen Looping zu machen, sich meine Gliedmaße darnieder gestreckt haben und ich auf den Boden geplumpst bin. Ganz real. Ich will gar nicht wissen, wie es sich anfühlt, einen Horror-Schocker mit VR-Brille zu erleben. Da bin ich raus.

Weil: Ich bin andererseits auch ein echter Schisser. Ich mache zwar gerne einen auf großen Max bei so etwas, aber mir geht innerlich trotzdem schon ziemlich die Düse. Praktischerweise hat die Welt Mamas erfunden – die man dann auch mal vorschicken kann, wenn die Lage zu unergründlich ist. Meine Mutti macht liebend gerne jeden Blödsinn mit und netterweise auch gerne zuerst, damit der Sprössling keine Angst haben muss. Da darf das Kind ganz Kind sein, auch wenn es schon groß ist. Sie ist beim Gleitschirmfliegen zuerst vom Berg gestartet, auch wenn ihr von den Luft-Pirouetten ganz übel wurde. Sie ist beim Canyoning zuerst aus fünf Meter Höhe ins Felsenbassin gesprungen, als ich noch kritisch über den Klippenrand schaute. Sie hat sich im Kletterpark zuerst in die Seilrutsche gehängt und den Absprung am Podest in den freien Fall gewagt. Mutti, du bist so eine Heldin!

In den Windkanal zum nächsten Geburtstag

Und was steht nächstes Jahr als Geburtstagsevent an? Gerade hatte ich eine Idee: Indoor Skydiving. Dabei wird man von einer Luftturbine in die Höhe katapultiert und fliegt bei Geschwindigkeiten von 200 Stundenkilometern in einem Windkanal lustig umher. Also bodennahe Schwerelosigkeit mit Flatter-Wangen. Geilo. Ich fiebere jetzt schon dem Erlebnis entgegen. Aber bis dahin ist ja noch ein Dreivierteljahr Zeit. Und in der Südpfalz gibt es doch bestimmt auch noch etliches zu erleben. Haben Sie Action-Tipps? Ich will mich durchtesten. Sie sagen an und ich mache.

Leser-Aktion: Schicken Sie mich ins Abenteuerland

Was sollte ich noch alles austesten? Haben Sie Ideen? Her damit! Ich schwinge mich auf jedes Gefährt und zische alles entlang, was Sie mir vor die Füße werfen. Ich bin für jeden verrückten Nervenkitzel zu haben. Und wenn es mir doch zu heikel ist, Sie wissen schon, dann schicke ich Mutti vor. Kennen Sie etwas Ausgefallenes in der Südpfalz, das ich unbedingt mal in Angriff nehmen sollte? Dann schicken Sie mich ins Abenteuer und uns eine E-Mail an redlan@rheinpfalz.de unter dem Stichwort „Nervenkitzel“. Indianer-Ehrenwort: Ich mache alles mit, nur bitte nichts mit Fahrrädern, die mag ich gar nicht.