Keine Kirmes, keine Messen, keine Feste, keine Einnahmen – die Einschränkungen wegen des Coronavirus machen Schaustellern schwer zu schaffen. Die Karussells von Familie Hartmann kennt in der Südpfalz fast jedes Kind. Nun stehen sie still. Die Folgen sind für das traditionsreiche Unternehmen gravierend.

In der fünften Generation führen Tanja Hartmann und Ehemann Tobias Stahl-Hartmann den Schaustellerbetrieb, der einst in Rhodt groß wurde und jetzt in Landau seinen Sitz hat. Das Unternehmen