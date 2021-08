Sie ist Schauspielerin, Sängerin und seit Kurzem Vollzeit-Handwerkerin. Vor drei Jahren verschlug es Britta Horn von Berlin nach Annweiler. Erst dort fing die 41-Jährige mit der Politik an. Ihr Herz schlägt grün und für die Südpfalz. Nun will sie ihre Werte nicht nur in der Kommunal- , sondern auch in der Landespolitik vertreten.

Wie sie zu den Grünen fand? Beim Einkauf im Bio-Markt um die Ecke. In dem Lädchen in der schmucken Wassergasse arbeitet Stadtratsmitglied Elisabeth Freudenmacher und sprach die Neu-Annweilererin darauf an, in der Politik mitzumischen. „Hier habe ich gesehen, dass man im Kleinen Dinge bewegen kann. Und wenn das im Kleinen funktioniert, klappt das bestimmt auch im Großen“, ist Britta Horns Devise. Erst seit drei Jahren ist sie bei den Grünen, seit zwei Jahren im Stadtrat. Aber mit ihrer frischen, direkten, fröhlichen Art konnte sie gleich punkten. Politik ist für sie Neuland. „Aber das muss ja kein Nachteil sein“, findet sie. Manches Politik-Urgestein sei vielleicht schon gefrustet, sie gehe noch unverblümt und mit Biss an die Sache heran.

Und die Schauspielerin, die schon hochschwanger auf der Theaterbühne stand oder mit Sky DuMont und Die Ärzte drehte, will einiges bewegen. Nachhaltigkeit ist ihr großes Thema, in alles Lebenslagen, so wie sie es auch im eigenen Leben praktiziert. Weil ihr Mann, ein ehemaliger Freeride-Profi, einen Job beim südwestpfälzischen Fahrradteile-Hersteller Fox angeboten bekam, zog die kleine Familie aus der Großstadt in die Pfalz. Und war gleich schockverliebt ins ländliche Idyll. Und diese Lebensqualität sollte auch nicht durch eine „vierspurige Autobahn“ zerstört werden, spricht sich Horn gegen den weiteren B-10-Ausbau und für eine Verbesserung des Schienen- und Öffentlichen Nahverkehrs aus.

Schauspielerin renoviert Fachwerkhäuser

Sie hält die Fahne für Regionalität bei Einkauf und Dienstleistungen hoch. Das sei nicht immer die günstigste Variante, aber sie sei es wert. „Denn Geiz ist nicht geil. So etwas macht mich sauer“, sagt Horn. Auch die Materialien für ihre eigenen Bauprojekte besorgt sie möglichst aus der Umgebung. Mit ihrem Mann und ihrem Vermieter hat sie nämlich zwei Fachwerk-Anwesen in der Annweilerer Altstadt gekauft. Nummer eins, das Gerberhaus gegenüber dem Museum unterm Trifels, renoviert das Hobby-Handwerkerteam gerade. Zwei bis drei Ferienwohnungen sollen darin einmal entstehen.

Neben Familie, Baustelle, Dreh und Politik gehört Horn auch zur Gründungsinitiative für eine Bauernhof-Wald-Grundschule auf dem Josefshof in Völkersweiler. Es wäre die erste in Rheinland-Pfalz. Das Land sollte das Lernen in der Natur mehr fördern, findet sie. Beispielsweise, indem Wald-Kitas einfacher in den Bedarfsplan aufgenommen werden, damit sich nicht nur gut situierte Akademiker solche Einrichtungen leisten können, sondern jeder, der es will. Denn Bildung sollte keine Sache des Geldbeutels sein, findet sie. Und: „Gerade in der aktuellen Corona-Zeit wäre mehr Flexibilität und Draußensein nötig.“

Ob es tatsächlich mit der Landespolitik klappt, steht in den Sternen. Mit Listenplatz 44 muss das Wählervotum Britta Horn schon sehr hold sein. „Aber mir geht es darum, so viele Erst- und Zweitstimmen wie möglich für die Grünen zu sammeln.“