Der Scharfeneckverein hat aktuell allen Grund zur Freude. Erstens hat er vor Kurzem erfahren, dass die Finanzierung der Sicherungsarbeiten an Burg Neuscharfeneck über Dernbach gesichert ist. Und zweitens kann er seinen 50. Geburtstag feiern.

Wegen Corona gibt’s keine große Jubiläumsfeier, aber die Vereinsmitglieder stießen zumindest bei ihrer Mitgliederversammlung auf sich und ihre Leistungen zum Erhalt und Beleben der Burg an. Diese ist seit fast zwei Jahren für die Öffentlichkeit gesperrt. Der Verein hatte sich zu dem Schritt aus Sicherheitsgründen entschlossen, denn das Mauerwerk der Ruine ist mittlerweile so marode, dass immer wieder Steine abgehen. Aber Vorsitzender Volker Lahr blickt optimistisch in die Zukunft: „Ich hoffe, dass man 2024 vielleicht schon wieder den größten Teil der Burg zumindest für Führungen zugänglich machen kann.“

Rund fünf Millionen Euro wird die komplette Sanierung der Burg kosten. Weil das eine Stange Geld ist, wird zunächst nur das Nötigste erledigt. Also das Mauerwerk so gesichert, dass Besucher wieder gefahrlos durch die Burg wandeln können. Mit 1,64 Millionen Euro sind diese Arbeiten veranschlagt. Auch das könnten der Verein und die Gemeinde Flemlingen, der die Burg gehört, nicht alleine stemmen. Aber die Südpfälzer Förderanträge waren erfolgreich: Der Bund übernimmt 50 Prozent der Kosten, das Land 40 Prozent. Gemeinde und Verein bringen sich jeweils mit fünf Prozent der Kosten ein. Und dank einer großzügigen Spende der Adrienne-und-Ottmar-Hornbach-Stiftung kann der Verein seinen Anteil auf einen Schlag einbringen. Diese übernimmt laut Lahr nämlich den kompletten Vereinsanteil von 81.000 Euro.

Für Verdienste um Burg zum Ehrenmitglied ernannt

Aber zurück zum anderen Jubelgrund. Der Verein blickt auf 50 Jahre zurück. 1971 war ein 70 Meter langer Teil der nördlichen Zwingermauer der Burg eingestürzt. Hier Hilfe zu leisten, führte zu Gründung des Scharfeneckvereins. In den Folgejahren wurde sie wieder aufgebaut. Doch schon bald kam die nächste große Schadensmeldung: 1978 stürzte der Westgiebel des Palas ein, wie Lahr zurückblickt, der seit 2019 Vorsitzender ist. Seine Vorgänger waren Michael Geiger (1971 bis 1985), Rudolf Meyer-Bremen (1985 bis 2004) und Walter Obermann (2004 bis 2019). Viele Erhaltungsarbeiten hat der Verein seit seiner Gründung geleistet. Und den Menschen bei Führungen die Burg und deren Geschichte näher gebracht. Zu den Burgführer-Urgesteinen zählt etwa Archivar und Historiker Rolf Übel, der auch im Vereinsvorstand aktiv ist.

Viel für die Burg getan hat auch Walter Obermann, der 15 Jahre an der Spitze des Vereins stand. Seine Verdienste würdigten die Mitglieder jetzt, indem sie ihn zum Ehrenmitglied ernannten. Neben notwendigen Sanierungsarbeiten hatte Obermann sein Hauptaugenmerk auf das gelegt, was man heute „touristische Inwertsetzung“ nennt – kurz: die Burg bekannter und attraktiver zu machen. Dies gelang durch Infotafeln zur Geschichte und zum Leben auf der Burg, der Auflage eines Kinderbuchs, dem Druck einer aktualisierten Auflage des Burgführers, der Einrichtung eines Internet-Auftrittes, einem regelmäßigen kostenlosen Führungsprogramm und der Ausrichtung von Burgfesten.