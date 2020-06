Um die umfangreichen Sanierungsarbeiten auf Burg Neuscharfeneck im Flemlinger Wald ausschreiben zu können, muss ein Gutachten erstellt werden. Der Ortsgemeinderat Flemlingen hat sich für das Architekturbüro Sattel aus Maxdorf entschieden. Dem schloss sich nun der Scharfeneckverein an

Einstimmig beschlossen Vorstands- und Ausschussmitglieder des Scharfeneckvereins zudem, dass die Kosten von 8000 Euro für das Gutachten je zur Hälfte von der Gemeinde und dem Verein getragen werden sollen. „Innerhalb der nächsten vier Wochen wird mit dem Gutachten zur Stabilisierung der Burgruine gerechnet, womit dann erstmalig die einzelnen Sanierungsabschnitte und die ungefähren Kosten benannt werden können“, informiert Volker Lahr, Vorsitzender des Scharfeneckvereins. Auch soll das Gutachten Aufschluss über eine etwaige Dauer der Sanierungsarbeiten geben.

Als Verhandlungsbevollmächtigter wurde Volker Lahr von der Gemeinde eingesetzt. Nach Eingang des Gutachtens soll im Konsens mit der Naturschutzbehörde nach Wegen gesucht, die vielfältige Flora und Fauna auf der Burg bestmöglich zu schützen. „Weiterhin können anhand des Gutachtens Landes- und Bundesmittel beantragt werden. Teile der Kosten müssen aber über Spendenaufrufe generiert werden“, kündigt Lahr an.

Freischneideaktion am 18. Juli

Am Samstag, 18. Juli, planen der Scharfeneckverein und die Gemeinde Flemlingen eine umfangreiche Freischneideaktion zur Eindämmung des Bewuchses in und um die Burganlage. An diesem Tag wird die Burg von 8 bis 14 Uhr weiträumig abgesperrt. Wanderer haben in dieser Zeit nicht die Möglichkeit die Burg zu umwandern, teilt der Verein mit.