Kann der Landkreis SÜW seine Bürger auf den Geschmack von E-Autos bringen und zugleich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Das wird sich von einem Carsharing-Angebot erhofft. Orientiert wird sich an andere Kreise im Land, die Dorfautos mit Elektroantrieb für ihre Kommunen angeschafft haben.

Der Blick auf die Spritpreise lässt Autofahrer verzweifeln. Insbesondere Pendler, die auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen sind. Wer zur Zapfsäule greift, muss nach dem Tanken tiefer in die Tasche greifen. Im Landkreis SÜW könnte Abhilfe geleistet werden: Bürger sollen den Wagen auch mal in der Garage stehen lassen können und auf ein Auto mit Elektroantrieb umsteigen, das für die Allgemeinheit gedacht ist. Carsharing lautet die Bezeichnung für solch ein Angebot, das in den Verbandsgemeinden neu geschaffen werden könnte. Jedenfalls wird nun geprüft, ob und wie es in der ländlichen Region eingeführt werden kann, nachdem in der Stadt Landau bereits seit Längerem zwei Anbieter ihre Fahrzeuge zur befristeten Nutzung hier und dort stationiert haben.

Das Projekt Carsharing hat der Klimaschutzmanager des Kreises zwar bereits auf dem Zettel. Es steht auf der Liste der umweltschonenden Maßnahmen, die die Verwaltung in Angriff nehmen sollte. Die Kreistagsfraktionen der Grünen, der CDU und der FWG möchten aber, dass das Ganze Fahrt aufnimmt. Deshalb haben sie in einem gemeinsamen Antrag angeregt, die Umsetzung des Vorhabens zu prüfen. „Weil wir annehmen, dass Carsharing vor dem Hintergrund des empfindlichen Anstiegs des Treibstoffpreises eine wichtige Säule der Mobilität im ländlichen Raum werden könnte.“ Und weil die gelegentliche Nutzung der E-Autos die Haushalte finanziell entlasten könnte. Kürzlich hatte ein Rentner aus Zeiskam gegenüber der RHEINPFALZ berichtet, wieso er auf Carsharing setzt. Und dabei auch mitgeteilt, dass er in den vergangenen vier Jahren 760 Euro investiert habe, um jährlich zwischen 100 und 600 Kilometer mit dem gemieteten Wagen zurückzulegen.

Zwei Landkreise machen es vor

Der Antrag hatte auch den Zweck, zu verdeutlichen, dass das Rad nicht neu erfunden werden muss. Genannt werden zwei Landkreise, die mit gutem Beispiel vorangehen: der Kreis Rhein-Hunsrück, wo das Carsharing-Angebot seit einigen Jahren besteht, und der Landkreis Mayen-Koblenz, der im Mai dieses Jahres nachzog. Dort wird seitdem in einem Zeitraum von drei Jahren geschaut, ob und wie rege die sogenannten E-Dorfautos gebucht werden. Sie werden während dieser Zeit innerhalb der Städte und Verbandsgemeinden an wechselnden Orten stationiert, damit möglichst viele Bürger von dem Angebot profitieren können. Und es werde in der Tat gut angenommen, teilt die Pressestelle auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Wie der Landkreis Mayen-Koblenz zudem informiert, sind die Fahrzeuge für die Alltagsfahrten vorgesehen. Ehrenamtliche haben zwar einen Auge darauf, dass die Autos nicht dauerhaft oder für regelmäßige Touren gefahren werden. Die Nutzungsdauer und die Kilometerleistung sind aber sonst nicht begrenzt. Nicht nur die Leasing-Kosten trägt der Landkreis. Auch für die Energie, die zum Aufladen der Wagen benötigt wird, kommt die Kommune auf, sodass sich die Bürger über ein kostenfreies Angebot freuen dürfen. Da mit den E-Autos mehr Kilometer zurückgelegt werden als gedacht, müsse nach Angaben der Verwaltung mehr investiert werden: geschätzt zwischen 10.000 und 14.000 Euro pro Jahr pro Fahrzeug.

Kostenpflichtiges Angebot

Aus Sicht der Antragsteller könnten an der Südlichen Weinstraße zehn E-Autos ebenfalls auf Leasingbasis angeschafft und an die Verbandsgemeinden verteilt werden. Geht es nach ihnen, soll es sich hierzulande um ein kostenpflichtiges Angebot handeln. Der Landkreis könne zusätzlich Kosten einsparen, wenn sie Partner für das Projekt gewinnen könnte. „Die externen Partner könnten durch die Zuschüsse vom Kreis das Carsharing-Konzept in einer ländlichen Region testen“, heißt es in dem Antrag. Die Ladeinfrastruktur und die anfallenden Stromkosten für das Laden der E-Fahrzeuge an diesen Standorten sollen die Städte und Gemeinden übernehmen.

Der Antrag wurde vom Kreistag mehrheitlich angenommen. Auch von der SPD, deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender Erwin Welsch jedoch anregte, bei dem Ganzen die Handlungsschritte zu berücksichtigen, welche zu diesem Thema im Klimaschutzkonzeptes des Kreises verankert sind. So ist angeregt, einem Netzwerk beizutreten, um im Austausch mit anderen Akteuren ein regional ausgerichtetes und funktionierendes Carsharing-Angebot mit aufzubauen.

„Nicht den Ortsgemeinden aufdrücken“

Zudem sollte aus Sicht der SPD verantwortungsvoll an die Sache rangegangen werden. „Die Ortsgemeinden dürfen nicht den Eindruck gewinnen, der Landkreis stülpt ihnen etwas über, was sie nur noch zu bezahlen haben“, sagte Welsch. Die Gemeinden dürften nicht zusätzlich belastet werden. In einer Zeit, in der der Großteil beispielsweise damit zu kämpfen hat, in weitere Kita-Plätze zu investieren. „Ich glaube, den Ortsgemeinden wäre mehr geholfen, wenn man ihnen die Möglichkeit geben würde, ihre vordringlichen Hausaufgaben, etwa den Kita-Ausbau, durch eine Umlagen-Reduzierung zu unterstützen“, sagte der Herxheimer.

Matthias Ackermann entgegnete, dass auf keinen Fall den Ortsgemeinden etwas aufgedrückt werden soll. Als Ortsbürgermeister von Birkenhördt wisse er genau, welche Herausforderungen an der Basis zu bewältigen sind. Man wolle sich ja selbst kein Bein stellen. Auch Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) führte aus, dass es nicht darum gehe, den Ortsgemeinden etwas wegzunehmen. Vielmehr müsse jede Ebene – sowohl der Landkreis, die Verbands- und Ortsgemeinden als auch die Bürger – ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Kitas hätten damit nichts zu tun. Die Belastung der Ortsgemeinden wäre diesbezüglich nicht so hoch, wenn auch das Land eine entsprechend ausreichende finanzielle Förderung vornehmen würde.