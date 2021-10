Einen idyllischen Ruhe- und Aussichtspunkt für Wanderer haben Mitglieder des Schützenvereins Maikammer oberhalb des Schützenhauses geschaffen.

Der Platz, an dem die zwei Ruhebänke zur Rast einladen, war bisher voller Hecken, berichtet Ulrich Wilhelm, Vorsitzender des Schützenvereins Maikammer. In einer ehrenamtlichen Aktion haben vier engagierte Mitglieder die Fläche freigeschnitten, die sich vor dem Übungsgelände der Bogenschützen befindet. Aus zwei Findlingen, die dort lagen, seit der Bogenplatz angelegt wurde, bauten die Helfer einen rustikalen Steintisch. Und dank der Spende eines Vereinsmitglieds konnte der Platz mit zwei hölzernen Ruhebänken ausgestattet werden, die auf Fasslager aus Sandstein montiert wurden. Nach etwa einer Woche war der „Platz zum Seele baumeln lassen“, so der Schützenverein, fertiggestellt. Von dort bietet sich ein schöner Blick in die Weinberge und die Rheinebene.

Am Rand des Aussichtspunkts hat ein künstlerisch veranlagtes 82-jähriges Mitglied, das namentlich nicht genannt werden will, eine stilisierte Bogenschützen-Skulptur aus Edelstahl geschaffen, die von einem Beet eingerahmt wird. Von Spaziergängern und Wanderern, sagt Wilhelm, wird der Aussichtspunkt bereits gut angenommen.