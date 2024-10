Verspätungen und wenig Sitzplätze: Immer wieder gab es Beschwerden über den Schülerverkehr im Raum Bad Bergzabern. Der Landkreis hat nun reagiert.

Schüler des Alfred-Grosser-Schulzentrums in Bad Bergzabern sowie der Grundschulen in Steinfeld und Dörrenbach werden sich ab Montag, 28. Oktober, auf neue Busfahrzeiten einzustellen haben. Hintergrund: In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Verspätungen im Schülerverkehr. Deswegen seien die Busfahrpläne nun angepasst werden, wie der Kreis Südliche Weinstraße mitteilt. Dies betrifft die Linien 540, 541, 543 und 544. „Die Änderungen basieren auf Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern, Fahrgastzählungen und Pünktlichkeitsanalysen der ersten Schulwochen nach den diesjährigen Sommerferien“, erläutert Landrat Dietmar Seefeldt. Er betont jedoch, dass es zu keiner Zeit zu Engpässen bei den Kapazitäten gekommen sei. Um die Pünktlichkeit zu verbessern und mehr Sitzplätze zu Verfügung zu stellen, seien die Linien nun aber neu bewertet und gezielter verteilt worden. Davon würden neben den Schülern auch die Pendler profitieren. Das sind die wesentlichen Änderungen.

Linien 540 und 541

Die Fahrt 540/205 verkehrt jetzt um 7.04 Uhr (statt 7.11 Uhr) ab Völkersweiler in Richtung Bad Bergzabern und bedient nicht mehr den Bahnhof Bad Bergzabern. Besonders bei dieser Fahrt kam es bislang aufgrund des hohen Verkehrs- und Fahrgastaufkommens zu Verspätungen. Eine zusätzliche Fahrt auf der Linie 545 wird zwischen dem Bahnhof Bad Bergzabern und dem Schulzentrum eingerichtet.

Die Fahrt 540/209 startet nun in Klingen statt in Impflingen. Die Strecke zwischen Impflingen und Ingenheim wird künftig von der Fahrt 540/207 mit einem Solo-Bus übernommen. Der Gelenkbus wird zur besseren Kapazitätsverteilung auf einer anderen Fahrt eingesetzt. Die Fahrt 540/240 fährt nicht mehr über Klingen, stattdessen wird die Fahrt 540/242 über Klingen bis nach Appenhofen verlängert. Grund hierfür ist, dass die Fahrt 540/240 durch das hohe Verkehrsaufkommen in Landau oftmals zu spät den Hauptbahnhof erreichte. Dies führte auch bei der Folgefahrt (bisher 16.26 Uhr ab Landau) zu Verspätungen. Neue Abfahrtszeit ist nun 16.32 Uhr, so hat das Fahrzeug vier Minuten Wartezeit, bevor es die Rückfahrt antritt. Darüber hinaus erhöht sich die Umsteigezeit vom Bahnverkehr.

Die Fahrt 541/205 fährt in Landau künftig um 7.08 Uhr (statt 7.12 Uhr) ab, dadurch soll eine pünktlichere Ankunft in Bad Bergzabern gewährleistet werden. Die Fahrt 541/220 startet zwei Minuten früher ab Bad Bergzabern um eine pünktlichere Ankunft in Landau zu erreichen.

Linie 543

Die Fahrt 543/208 (Abfahrt 7.01 Uhr ab Weißenburg in Richtung Bad Bergzabern) bedient zukünftig nicht mehr die Haltestelle „Schweigen, Kirche“. Dies gewährleistet eine pünktlichere Ankunft in Bad Bergzabern und entlastet den eingesetzten Gelenkbus. Die Fahrt 543/210 (bisherige Abfahrt um 7.18 Uhr ab Rechtenbach) wird dafür um die Haltestelle „Schweigen, Kirche“ (Abfahrt 7.14 Uhr) ergänzt. Auswertungen der Fahrgastzahlen haben ergeben, dass diese Fahrt im Vergleich deutlich weniger frequentiert war. Dadurch soll eine bessere Verteilung der Fahrgäste erreicht werden.

Die Fahrt 543/221 (bisherige Abfahrt um 13.22 Uhr) verkehrt nun um 13.08 Uhr ab Bad Bergzabern und endet am Schweigener Weintor. Durch diese Anpassung kann das Fahrzeug anschließend separat nach Dörrenbach geschickt werden, um dort die Grundschüler mit der neuen Fahrt 543/239 (Abfahrt 13.34 Uhr ab Dörrenbach) nach Oberotterbach und Schweigen mit zusätzlicher Sitzplatzkapazität zu befördern. „Wir kommen damit dem Wunsch vieler Eltern nach, mehr Sitzplätze für die Grundschüler bereitzustellen“, so der Landrat. Zusätzlich soll die frühere Abfahrt des Busses in Bad Bergzabern die Fahrt 543/219 (Abfahrt 13.10 Uhr ab Bad Bergzabern in Richtung Weißenburg) entlasten.

Linie 544

Fahrt 544/206 (bisherige Abfahrt 7.11 Uhr ab Windhof in Richtung Steinfeld Grundschule) verkehrt nun sechs Minuten früher und wird künftig mit einem Gelenkbus besetzt, der zuvor auf der Linie 540 eingesetzt war. Die Ankunftszeit an der Grundschule Steinfeld bleibt unverändert. Pünktlichkeitsauswertungen haben ergeben, dass die bisherige Fahrzeit aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens nicht ausreichte. Auch die Folgefahrt 544/208 (Abfahrt 7.25 Uhr ab Steinfeld) übernimmt nun ein Gelenkbus mit erhöhter Kapazität.

Die Fahrt 544/210 wird um Kapsweyer ergänzt, sodass Schüler die Möglichkeit haben, sich auf zwei Fahrzeuge zu verteilen. Dafür können jedoch die Haltestellen „Steinfeld, Abzweig Niederotterbach“ und Niederotterbach nicht mehr bedient werden. Fahrgäste aus Niederotterbach können weiterhin die Fahrten der Linie 547 nutzen. Zusätzlich werden nun auch an Schultagen zwei neue Fahrten auf der Linie 544 eingerichtet: Um 12 Uhr ab Bad Bergzabern über Kapellen, Oberhausen, Dierbach, Niederotterbach, Steinfeld und Kapsweyer nach Schweighofen sowie die dazugehörige Rückfahrt um 12.29 Uhr.

Linie 545

Um die Kapazitäten zwischen dem Bahnhof Bad Bergzabern und dem Schulzentrum Bad Bergzabern zu erhöhen und die bestehenden Fahrten zu entlasten, wird eine zusätzliche Fahrt 545/238 um 7.43 Uhr eingerichtet.

Info

Weitere Informationen und aktuelle Fahrpläne gibt es unter www.suedliche-weinstrasse.de/oepnv bei „Aktuelles“.