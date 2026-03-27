Es kommt nicht alle Tage vor, dass Jugendliche zu Spraydosen greifen und damit ihre Schule bunt bemalen. Doch am Freitagmorgen durften sie das, handelte es sich doch um eine Aktion mit Symbolwirkung, die die drei Schulleiter in Bad Bergzabern gemeinsam initiiert hatten. Es war die Reaktion auf eine Tat, die für Aufsehen in der Stadt sorgte. Unbekannte hatten in der Nacht auf Samstag dem Treppenaufgang zur Böhämmer-Grundschule einen patriotischen Anstrich verliehen. Dadurch wurde aus dem Betongrau Schwarz-Rot-Gold. Da es sich um Sachbeschädigung handelt und man diese „Verschönerung“ auch wegen des möglichen politischen Hintergrunds nicht einfach so stehen lassen wollte, rief das die Schulen auf den Plan. Mädchen und Jungen der Grundschule sowie der benachbarten Realschule und des Gymnasiums übermalten die Treppenstufen an der Grundschule und jene, die sich im Wohngebiet unterhalb des Schulzentrums befinden. Auch dort waren „Künstler“ am Werk. Dadurch entstanden nun eigene Kunstwerke. Es ist nicht das erste Mal, dass Schmierereien in Bad Bergzabern für Ärger sorgen. Vor nicht allzu langer Zeit wurden diverse Strom- und Verteilerkästen im Umfeld der Schule und Mülltonnen auf dem Pausenhof für die gleichen Zwecke genutzt, teiweise wurde auch der Bundesadler aufgebracht, das eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video