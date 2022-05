Als eine von sechs deutschen Schulen hat das Alfred-Grosser-Gymnasium Bad Bergzabern mit sieben Schülern der MSS 11 am europäischen Schülerparlament teilgenommen. Die Schüler wurden in reale Fraktionen des EU-Parlaments aufgeteilt und mussten in Ausschüssen gemeinsam mit weiteren Teilnehmern aus über fünf Ländern Änderungsanträge zu einem Gesetzestext vorbereiten. Die Abschlussveranstaltung war in Straßburg. Im Plenarsaal wurde über die Änderungsanträge aller debattiert und abgestimmt. Außerdem nahmen die Schüler an Debatten zur Zukunft der EU und einer Simulation des Rates der EU teil. Am Abend war Zeit, um sich mit weiteren Teilnehmern aus über 25 Nationen zu treffen und gemeinsam Zeit zu verbringen.