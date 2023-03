Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1933 wählen 63 Prozent der Bergzaberner Bürger Adolf Hitler. Damals gibt es fünf jüdische Geschäfte, eine Gaststätte und eine Synagoge in der Stadt. Einer Stadt, in der auch das jüdische Mädchen Grete Levy in die Schule geht. 28 Schüler haben nun ein Buch über Levys kurzes Leben geschrieben. Und gegen das Vergessen.

Es ist der Schlussakkord der Bad Bergzaberner Buchlese, bei dem die Klasse 9b des Alfred-Grosser-Schulzentrums ihr Buch vorstellt. „Gretes Zeugnis, auf Spurensuche in