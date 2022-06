„Gottespiel“ lautet der Titel des neuen Musicals, das am Samstag im Schönstatt-Zentrum Marienpfalz in Herxheim aufgeführt wird. Wie der Pfälzer Texter und Komponist Wilfried Röhrig berichtet, geht es in der Darbietung um Personen, die unterschiedliche Vorstellungen in Bezug auf Gott haben. Hauptfiguren sind zwei Spurensucher, denen Gott in ihrem Leben begegnet. Als Akteure fungieren sowohl Erwachsene mit Bühnenerfahrung als auch Menschen, die das Ganze als Hobby betreiben. Die Veranstaltung, die unter freiem Himmel stattfindet, beginnt im 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 21 Euro, erhältlich sind sie im Schönstatt-Zentrum, im katholischen Pfarramt, bei Schreibwaren Müller in Herxheim und bei Blumen am Deich in Ottersheim. An der Abendkasse kosten die Tickets 23 Euro.