Mehrere Feldwege auf Siebeldinger Gemarkung haben Schäden und müssen repariert werden. Betroffen sind die Wege hinter dem Spielplatz und oberhalb der Dagobertstraße sowie ein Seitenweg des Frankenwegs. Die Kosten für die Sanierungen werden auf 9000 Euro geschätzt, wie in der jüngsten Ratssitzung zu erfahren war. Die Reparatur am Radweg in Richtung Godramstein wurde bereits beauftragt, weil dieser nicht mehr verkehrssicher war. Der Fahrweg zur Kindingermühle soll ebenfalls saniert werden. Alle Aufträge übernimmt die Firma Simsek aus Herxheim.