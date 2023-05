Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wissen Sie, was ein „Scammer“ ist? Ein Scammer ist schlicht ein Betrüger, und so viel hübscher klingt das englische Wort dafür auch nicht. Jedenfalls ist „scamming“ heutzutage eine in Gangsterkreisen sehr beliebte Methode, fremden Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Erreicht hat die Masche auch die Südpfalz.

Besonders gerne greifen die Täter zum „Romance“- oder „Love“-Scamming, bei dem sie den Opfern – via moderne Medien – echte Liebe vorgaukeln