„Fröhlich, bunt und sorgenfrei – so soll unsre Fasnacht sei“: Unter diesem vielversprechenden Motto werden Sarah und Max Hüther die Minschdrer Karnevalisten durch die Kampagne 2022/2023 führen. Wer sind die beiden neuen Narrenhoheiten?

„Seit dem 11. November 2021 wartet unsere Prinzengarderobe gemeinsam mit uns auf den Einsatz als Prinzenpaar“, erzählen die beiden neuen Tollitäten des Karnevalverein Klingenmünster (KVK), Sarah und Max Hüther. „Ich war damals gerade auf dem Weg zum Friseur, als mich meine Mutter anrief: ,Sarah, du kannst deinen Komitee-Kittel wieder in den Schrank hängen, die Eröffnung muss wegen positiver Corona-Befunde kurzerhand abgesagt werden.’“ Und dieser Nachricht erhielt die Fasnachtsprinzessin gerade mal drei Stunden vor Beginn der Eröffnungsveranstaltung und der damit verbundenen Inthronisierung. Sarah Hüthers Mutter war bei dem Anruf nichts ahnend über die Dimensionen des Fest-Ausfalls. „Meine Eltern dachten nicht im Traum daran, dass wir das Prinzenpaar geworden wären“, erinnert sich Sarah Hüther.

Umso größer war in diesem Jahr die Freude und das Hallo, als Christian Engelmeyer, der neue Schirmherr, und die beiden Vorsitzenden Kathrin Flory und Lukas Hoffmann die neuen Tollitäten aus einem bunten Geschenkkarton befreiten. Sie sind beide keine Unbekannten in Klingenmünster. Vor allem die 29-jährige Prinzessin gehört zu einer richtigen Faschingsdynastie: Ihre Eltern, beide Tanten und Onkel trugen bereits die Krone beim KVK, und Sarah selbst war in der Kampagne 2004/2005 Kinderprinzessin. „Ich habe alle Tanzgruppen durchtanzt – angefangen bei den Minis bis hin zur Schautanzgruppe ,Die Funkies’“, berichtet Sarah. Dazu kommt noch ihre 14-jährige Tätigkeit als Trainerin bei der Junioren-Garde, sieben Jahre war sie darüber hinaus Ideengeberin und Leiterin vom KVK-Nachwuchs „Die Smarties“. Für ihr karnevalistisches Engagement erhielt sie dieses Jahr den Goldenen Löwen vom Verband der Badisch-Pfälzischen Karnevalisten.

Prinz ist eher sportlich als närrisch unterwegs

Prinz Max toleriert Sarahs Aktivitäten bei KVK, einmal hat auch er im Programm bei einem Flashmob mitgemacht. Ansonsten ist der 33-Jährige mehr sportlich unterwegs: als Fußballer in Schweigen-Rechtenbach und bei einer Cross-Fit-Gruppe in Klingenmünster. Seit dem 8. Juli 2019 sind die beiden verheiratet: „Das war der zehnte Jahrestag unseres Kennenlernens. Wir waren beide damals beim CVJM in Bad Bergzabern engagiert“, blicken sie zurück. Im März 2021 kam ihr ganz persönlicher Kronprinz Eliot zur Welt. Seither ist die gelernte Konditormeisterin in Elternzeit. So hat sie Zeit für ihren kleinen Liebling und Zeit, um Familie und Freunde mit ihren tollen Torten- und Kuchenkreationen zu überraschen. Der stolze Familienvater arbeitet derweil als Krankenpfleger und Praxisanleiter im Pfalzklinikum und engagiert sich als Vorsitzender beim DRK-Ortsverein in Klingenmünster. Reisen, kochen und gut essen, das sind ihre gemeinsamen Hobbys. Als begeisterte „Backpacker“ haben sie schon viele Länder kennengelernt, selbst bei ihrer Hochzeitsreise waren sie mit Rucksack in einigen Hauptstädten Europas unterwegs. Besonders in Erinnerung ist ihnen Neuseeland geblieben. Dort fand Sarah nach ihrem Abitur eine Stelle als Au-pair-Mädchen, und Max besuchte sie nach seinem bestandenen Examen.

Nun freuen sie sich auf ihre Prinzenzeit beim KVK, die ihnen bestimmt ebenfalls in guter Erinnerung bleiben wird. „Wir sind zuversichtlich, dass uns und allen anderen Karnevalvereinen Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Fünf eigene Prunksitzungen und Besuche bei befreundeten Karnevalvereinen stehen an.