Bei der schon seit längerem geplanten Sanierung der Schulsporthalle Kirrweiler, die aufgrund der Eigentumsverhältnisse etwas verzwickt ist, setzt die Verbandsgemeinde jetzt auf eine Aufteilung des Projekts. Im Vordergrund steht eine Lösung für die Sanitäranlagen.

Zur Vorgeschichte: Die Schulturnhalle wurde von der Ortsgemeinde Kirrweiler gebaut und ging 1988 ins Eigentum der Verbandsgemeinde über. Nicht jedoch die Sanitäranlagen und die Umkleideräume. Diese befinden sich größtenteils auf dem Grundstück des Rathauses und damit im Eigentum der Gemeinde. Genutzt wird die Halle für den Schulsport, aber auch für Vereinssport und kulturelle Veranstaltungen. Der Ortsgemeinde ist wichtig, dass dies auch weiterhin möglich ist.

Nachdem verschiedene Ansätze wie Anbau oder die Schaffung eines multifunktionalen Zentrums wieder verworfen worden sind, ist nun beabsichtigt, Umkleide- und Sanitäranlagen in der Halle unterzubringen. Dies führt zwar zu einer Verkleinerung der Geräteräume, erscheint den Vertretern der Schule jedoch nach Angaben der Verwaltung als vertretbar.

Künftig Probleme mit dem Geräteraum?

Im Verbandsgemeinderat wurde der Punkt dennoch kontrovers diskutiert. Joachim Anton (CDU) befürchtet, dass etliche Geräte künftig nicht mehr problemlos ein- und auszuräumen sind und deshalb ungenutzt bleiben werden. Dem widersprach Sven Koch, Fachbereichsleiter in der Verwaltung. Zahlreiche Geräte würden im Schulsport gar nicht eingesetzt.

Laut Koch wird nun der Einbau der Sanitäranlagen und der Umkleidekabinen abgekoppelt von der Sanierung der Halle. Was die Zuschüsse angeht, fährt die Verbandsgemeinde zweigleisig. Zum einen werden Mittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen, Jugend, Kultur und Sportstätten“ beantragt. Der Fördersatz liegt laut Verwaltung zwischen 45 und 90 Prozent.

Antrag ans Land

Ein zweiter Antrag richtet sich an das Land Rheinland-Pfalz, betrifft aber nur die Sanitäranlagen. Diese könnten zu 40 Prozent bezuschusst werden, dieser Satz gilt aber nicht für die Halle. Sollte diese Förderung zum Tragen kommen, müssten „zwei Finanzierungsringe“ gebildet werden, wie Koch im Verbandsgemeinderat erklärte. Die Sanierung der Halle könnte über den „Goldenen Plan“ gefördert werden, ein Sportstättenbau-Förderprogramm des Landes, für das der Landkreis eine Prioritätenliste erstellt. Eine Berücksichtigung könne sich allerdings in die Länge ziehen, so Koch. Für den Bau der Sanitäranlagen, der dringender sei als die Sanierung der Halle an sich, flössen die Mittel dagegen schneller. Einer ersten Berechnung zufolge kosten Umkleide- und Sanitäranlagen etwa 350.000 Euro. Die Sanierung der Sporthalle wird mit etwa 900.000 Euro angesetzt.

Der Verbandsgemeinderat Maikammer hat nun einen Grundsatzbeschluss zur Sanierung der Schulsporthalle inklusive Umkleide- und Sanitäranlagen gefasst. Dieser ist notwendig, um Zuschuss-Anträge stellen zu können. Außerdem werden im Haushalt 2021 und den Folgejahren Mittel für das Projekt bereitgestellt.