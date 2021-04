„Wenn dieses Haus nicht sanierbar ist, dann ist überhaupt kein Haus sanierbar.“ Das sagt Rolf Fuhrmann, Bauingenieur aus Winnenden und auf die Sanierung historischer Gebäude spezialisiert, zum Thema Schwesternhaus in Maikammer.

Fuhrmann ist Partner der Gemeinde Maikammer bei der Sanierung des „Hauses Lotter“ und hat im RHEINPFALZ-Gespräch am Montag erklärt, dass er außerdem bei der öffentlichen Ausschreibung des Schwesternhauses eine Bewerbung bei der katholischen Kirchengemeinde eingereicht habe. Fuhrmann will das Haus erhalten und in seiner Struktur unverändert lassen. „Das Haus ist technisch vollkommen in Ordnung“, betont der Fachmann, der es mehrfach besichtigt hat. „Es abzureißen, hat ökologisch und heimatgeschichtlich, aber auch ökonomisch überhaupt keinen Sinn.“

Abriss und Neubau hat die Kirchengemeinde, der es gehört, jedoch über zwei Jahre geplant, bevor sie sich Ende vergangenen Jahres entschieden hat, die Liegenschaft öffentlich auszuschreiben. Zuvor war Protest gegen den Abriss laut geworden, initiiert von dem Maikammerer Gerhard Wilhelm, der mittlerweile auch Mitglied des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde ist. Dieses Gremium entscheidet über Abriss oder Sanierung.

Keine Auskunft über Anzahl der Bewerbungen

Auf die Frage, wie viele Bewerbungen bei der Ausschreibung eingereicht wurden, hat Pfarrer Peter Nirmaier, Vorsitzender des Verwaltungsrates, keine Auskunft gegeben. Dass es eine Bewerbung für die Variante Erhalt und Sanierung gibt, hinter der ein erfahrener Sanierer steht, war dann durch Gerhard Wilhelm bekannt geworden.

Fuhrmann erklärt nun, dass er zusammen mit seinem Partner beim „Haus Lotter“, Ralf Uhl (Gerst-Gruppe), hinter der Bewerbung steht. Der Bauingenieur macht aber auch deutlich, dass es ihm keineswegs darum gehe, das Haus selbst zu übernehmen. Im Gegenteil: Seiner Meinung nach wäre es für die Kirche wirtschaftlich am sinnvollsten, das Haus zu behalten. Wenn sich eine Sanierung für ihn rechne, dann rechne sie sich auch für die Kirche. Fuhrmann ist überzeugt, dass mit der Variante Sanierung/Vermietung eine höhere Rendite zu erzielen wäre als über die geplante Erbpacht. „Ich verstehe nicht, warum die Kirche das nicht selbst machen will“, sagt er. Er sei auch bereit, bei der Sanierung beratend zu unterstützen.

Fuhrmann fürchtet, dass ein Abriss Signalwirkung in der Hartmannstraße haben könnte, dass also andere Häuser bald ebenfalls abgerissen würden. Damit würde die Straße nach und nach ihr „Gesicht“ verlieren. „Warum kommen denn die Touristen in die Pfalz“, fragt er. „Doch nicht wegen der Neubaugebiete.“