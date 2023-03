Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Maikammerer Grundschule ist in den vergangenen Monaten ziemlich viel gearbeitet worden – nicht nur im Unterricht. Manchmal wurde es dabei auch richtig laut. Aber jetzt gibt es neue Toiletten und an einer Seite eine frisch sanierte Fassade.

Schule, das sei nicht nur lernen und Unterricht, sagte Maikammers Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach bei einer kleinen Feier zur Fertigstellung der Arbeiten an der Grundschule. Auch ein Gebäude,