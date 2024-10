Die Fahrbahn der Strecke zwischen Altdorf/Böbingen und Geinsheim wird ab Montag unter Vollsperrung saniert. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mit.

Gesperrt wird die K35, die an der Kreuzung an der Straße von Altdorf nach Gommersheim beginnt, bis zum Ortseingang Geinsheim. Die Strecke ist ungefähr 1000 Meter lang, informiert der LBM weiter. Die Bauzeit wird mit ungefähr drei Wochen geschätzt.

Wo die Umleitung lang führt

Die gesamte Baumaßnahme sei in zwei Abschnitte aufgeteilt: Im ersten wird an der südlichen Einmündung K35/K6 der Übergang vom Untergrund zum Belag hergestellt. Dazu wird die Straße halbseitig gesperrt und eine Ampel kommt zum Einsatz. Der Übergang vom ersten in den zweiten Bauabschnitt befindet sich laut LBM ungefähr auf Höhe der ehemaligen Traubenannahmestelle. Der zweite Bauabschnitt ende ungefähr am Ortsschild der südlichen Ortseinfahrt von Geinsheim. Ab hier werde die Straße komplett erneuert und nicht nur die Deckschicht. Diese ende rund 100 Meter weiter. Während der Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt ist der Einmündungsbereich Böbinger Straße/Dompropst-Stahler-Straße voll gesperrt.

Die Umleitung läuft laut LBM über die L530 (Richtung Gommersheim), dann über die K6 (Richtung Altdorf), anschließend über die L540 (Richtung Norden) und über die K22 nach Geinsheim. Je nachdem, an welcher Stelle der Verkehrsteilnehmer auf die Umleitungsstrecke trifft, könne die Umleitung auch in der entgegengesetzten Richtung erfolgen.