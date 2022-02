Die Verbandsgemeinde Edenkoben weist auf die traditionelle Mitmachaktion „Blühende Landschaften“ hin. Das neue Saatgut für die Region sehen Wildkräutermischungen und wenig Kulturpflanzen mit schönen Blüten vor. Das Saatgut stellt die Verwaltung wieder zur Verfügung, es befindet sich im Automaten vor der Verwaltung in der Poststraße 23. Aufgrund der gestiegenen Anschaffungskosten für das spezielle Saatgut kann in diesem Jahr nur eine begrenzte Menge zur Verfügung gestellt werden. Privatpersonen können das Saatgut darf nur im heimischen Garten und auf Flächen hinter dem Haus ausgebracht werden. Landwirte, die mit einer Fläche ab 1000 Quadratmetern bei der Aktion mitmachen möchten, können sich per E-Mail an umwelt@vg-edenkoben.de unter Angabe der Ortsgemeinde, Flurstücksnummer und Größe der Fläche bei der Verbandsgemeinde registrieren.