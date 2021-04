Seit wenigen Tagen steht er am Eingang zwischen der Verbandsgemeindeverwaltung und dem Tourismusbüro in Edenkoben: der neue Saatgutautomat der VG. Privatpersonen können sich dort Saatgut ziehen, um ihre Grün- und Gartenflächen in blühenden Landschaften zu verwandeln. Wie das funktioniert? Behältnis von zu Hause mitnehmen, 50 Cent einwerfen, am Rad drehen und schon rieselt 150 Gramm Saatgut in den Automatenbecher. Nun den Inhalt in den eigenen Behälter füllen. Fläche fräsen und säen – möglichst vom 5. bis 15. Mai. Mit einer Becherfüllung können 75 Quadratmeter zum Blühen gebracht werden. Das gebietseigene Saatgut kommt aus einem Automaten, der ohne Strom funktioniert und keinen Müll verursacht. Im Laufe des Jahres soll ein weiterer in Gommersheim aufgestellt werden.