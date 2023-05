Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Weingut Werner Anselmann in Edesheim gehört mit 155 Hektar Rebfläche zu den größten Privat-Weingütern in der Region. So stolz das Unternehmen auch ist, erster und bislang einziger Träger des Staatsehrenpreises Sekt in der Pfalz zu sein, gerne hätte Ralf Anselmann auch bei den Olympischen Spielen in Tokio wieder die Pfalzfahne hochgehalten. Corona verhindert das.

Wegen des Virus waren die Olympischen Spiele 2020 verschoben worden. Doch auch zum neuen Termin, am 23. Juli werden die Spiele in Japan eröffnet, wird es kein „Deutsches Haus“