Die Vorfreude ist Andreas Kupper anzumerken. Am Montag darf er endlich wieder Gäste in „seiner“ idyllisch am Waldrand von Bad Bergzabern gelegenen Jugendherberge begrüßen. Gut zwei Monate war das Haus wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Am Hygienekonzept hat Kupper Tag und Nacht gefeilt.

„Irgendwann ist die letzte Wand gestrichen und auch die letzte Silikonfuge ausgebessert. Es wird einfach Zeit, dass wir unserer eigentlichen Arbeit wieder nachgehen können“,