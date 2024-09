Läufer dürfen am Samstag, 7. September, zwischen 11 und 16 Uhr ihre Runden um den Steinfelder Sportplatz drehen. Es geht um einen guten Zweck.

Zum 9. Mal findet der Alla-Hopp-Viehstrich-Spendenlauf statt. Um Geld für Kinder in Uganda zu sammeln. Die Läufer suchen sich zuvor Sponsoren, die die gelaufenen Runden finanziell für den guten Zweck belohnen.

Mehr als 20 Straßenkinder werden unterstützt

Der Hintergrund der Aktion: Vor 14 Jahren waren zwei Südpfälzer Mädels aus Kapsweyer und Niederotterbach in Uganda. Das Leid der Straßenkinder hat sie nicht losgelassen. Sie haben den gemeinnützigen Verein African Child in Need – Uganda gegründet. Und sorgen bis heute dafür, dass mehr als 20 Jungen und Mädchen ein Dach über dem Kopf haben und eine Ausbildung machen können.

Die Gründerinnen sind Sarah Peters, ehemals Bast, und Carolin Gröbert, ehemals Leonhart. Mit dem Verein wollen sie Kinder in einem Straßenkinderprojekt in Kampala unterstützen. Zwischenzeitlich haben Sie eine eigene NGO (Nichtregierungsorganisation) in der Hauptstadt Ugandas gegründet und mit ihren Mitarbeitern vor Ort, ehemalige Straßenkinder, die im Projekt aufgewachsen sind, ein eigenes Projekt geleitet.

Welche Summe im Raum steht

Leider kann der Verein seit Januar 2023 aufgrund von neuen gesetzlichen Auflagen das Heim nicht mehr wie bisher weiterführen. Da für den Verein allerdings außer Frage stand, die 20 Jungen und ein Mädchen weiter zu unterstützen, wurden diese im Internat ihrer Schulen untergebracht und auch weiterhin durch den Mitarbeiter vor Ort begleitet.

Die jährlichen Gesamtkosten in Uganda belaufen sich auf rund 43.000 Euro, die der Verein über Patenschaften, Dauerspenden, Einzelspenden und Aktionen wie den Spendenlauf versucht, zu generieren. Damit diese Kinder eine Perspektive haben. Sonst würden sie wieder auf der Straße leben müssen.

Wie schnell jemand beim Spendenlauf ist, spielt keine Rolle. Für Verpflegung ist gesorgt. Laufzettel liegen in den Geschäften in Steinfeld aus, alternativ sind sie online unter www.africanchilduganda.com abrufbar, wo sich weitere Infos zum Verein finden lassen.