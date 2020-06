Für ihr ehrenamtliches Engagement ist Gabriele Paulus-Mayer mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet worden. Landrat Dietmar Seefeldt überreichte im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Ehrung, für die der SPD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Schwarz die Sozialdemokratin aus Edenkoben vorgeschlagen hatte. Das Wirken der Südpfälzerin ist vielfältig.

Paulus-Mayer ist eine waschechte Südpfälzerin, sie wurde in Edenkoben geboren. Nach dem Abitur absolvierte sie den Studiengang Sozialarbeit an Fachhochschulen in München und Mannheim. Seit 1980 ist sie als Sozialarbeiterin beim Diakonischen Werk Pfalz in der Sozial- und Lebensberatung sowie in der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Landau eingesetzt. Als Mitarbeiterin der Diakonie ist sie seit 1984 Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Landkreises. Der Beruf war für sie immer Berufung, denn „die Arbeit mit und für Menschen ist ihre Lebensmaxime“, betonte Seefeldt bei der Verleihung.

Seit 1979 ist Paulus-Mayer in unter anderem als Bildungsbeauftragte, Kassiererin und Schriftführerin im SPD-Ortsvereinsvorstand Edenkoben tätig. In diesem wirkte sie 16 Jahre als Stellvertretung des Ortsvereinsvorstands und 14 Jahre selbst als Ortsvereinsvorsitzende. Zwischen 1984 und 2019 war sie Mitglied des Stadtrats Edenkoben, davon die letzten 15 Jahre als Fraktionsvorsitzende. Des Weiteren war Paulus-Mayer Jugendschöffin am Amtsgericht Landau und ist seit 2002 Presbyterin in der evangelischen Kirchengemeinde Edenkoben.