Die Weinlese beginnt erst in ein paar Wochen. Trotzdem werden jetzt schon in einigen Weingütern der Südpfalz Trauben gelesen. Was daraus entsteht, wird „Wärschü“ ausgesprochen und hat schon Gerichte beschäftigt.

Zwölf Männer und Frauen stehen im Weinberg des Weinguts Cuntz & Scheu in Schweigen-Rechtenbach. Einen Steinwurf von der französischen Grenze entfernt. Sie schneiden die grünen unreifen Trauben der Weinsorte Regent. Sie werden eigentlich erst dann für den Rotwein gelesen, wenn sie schön rot sind und 90 bis 100 Grad Öchsle haben. Derzeit haben sie 30 bis 35 Grad Öchsle, das heißt, dass sie sauer sind. „Bei starken Trieben wird ausgedünnt, kurze Triebe ernten wir komplett“, erklärt Winzer Axel Scheu.

Die Kübel sind bis Mittag bereits voll. Was wird aus den unreifen Trauben gemacht? „Ein uraltes Würzmittel mit einer milden Säure und einem feinen Aroma“, sagt Scheu zu seinem Verjus, ausgesprochen „Wärschü“, was so viel heißt wie grüner Saft. Denn die Trauben werden jetzt in einer Obstmühle gemahlen und gepresst. Dann wird der Brei filtriert und ohne Konservierungsstoffe steril abgefüllt. „Die Zitronen haben den Verjus als Säuerungsmittel verdrängt“, sagt Scheu, der den Familienbetrieb inzwischen mit seiner Tochter Alexandra führt. Sie hat Önologie und Weinbau studiert und ist Juniorchefin.

Rechtsstreit wegen Produktbezeichnung

Im Mittelalter sei der Verjus wesentlicher Bestandteil vieler Rezepte gewesen, sagt Scheu. Dies würden auch Quellen aus römischen Legionärslagern beweisen. Die Säure des Verjus sei milder als die von Essig, sein Aroma feiner als das von Zitronensaft.

2006 hat Scheu mit der Produktion angefangen. Was folgte, war ein dreijähriger Rechtsstreit über die Bezeichnung „edler Saft aus grünen Trauben“, die auf dem Etikett stand. Die Bezeichnung Saft darf nicht sein, befand das Gericht. Deshalb steht jetzt „Küchenwürze nach mittelalterlicher Rezeptur“ auf dem Etikett. Drin ist aber derselbe „grüne Saft“ aus Trauben.

Zwiebeln in Verjus gedünstet

Aus den 2000 Kilo, die bei Cuntz & Scheu in diesem Jahr gelesen werden, entstehen 1400 Halbliterflaschen der Würze aus dem Mittelalter. „Wir produzieren auch für ein Weingut in Baden-Württemberg mit“, sagt Axel Scheu. Viele Kunden kämen regelmäßig, zudem bekomme er viele Rückmeldungen. Salate würden fruchtiger schmecken, der Verjus eigne sich aber auch hervorragend für hellen Fisch. „Viele Kunden sagen, sie hätten kein Sodbrennen mehr wie bei Essig“, erzählt Alexandra Scheu. Und Zwiebeln für einen Burger in Verjus gedünstet findet sie super.

Mit Blick auf Weißenburg erinnert sich Axel Scheu auch an die Grenzschließung im Frühjahr, die wegen der Corona-Krise beschlossen wurde. „Meine Saisonkräfte aus dem Elsass durften nicht mehr kommen, und ich wurde aus dem Hubschrauber heraus fotografiert“, erzählt er. 1500 Euro Strafe seien fällig gewesen, wenn jemand die Grenze überquert habe. Sie ist zumindest wieder offen, und auch einen Verjus wird es wieder geben.

Ranschbacher Weingut zieht nach

Das Bioweingut Franz Braun erntet am Dienstag die ersten Weintrauben für seinen Verjus. Die Lesemannschaft des Ranschbacher Betriebs wird die unreifen Trauben der Weißweinsorten Johanniter und Felicitas aus den Rebanlagen herausschneiden.