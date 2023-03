Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Uri Buri, so nennen sie in Israel den Mann mit dem weißen, langen Bart, der eigentlich Uri Jeremias heißt. Seine Fischküche gilt als eine der besten im Nahen Osten. Der Venninger Kochbuchautor Matthias Mangold hat in seinem jüngsten Werk den Lebensweg des Mittsiebzigers nachgezeichnet. Und das nicht nur kulinarisch.

„Frische ist der wichtigste Aspekt, wenn es um Fisch geht“, sagt der israelische Küchenmeister Uri Buri. Er rät: Immer nur dort Fisch kaufen, wo viel Fisch verkauft wird. Farbe,