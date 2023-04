Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Plötzlich hatte ein 66-jähriger Rollerfahrer Schmerzen in der Brust – Herzinfarkt. Das passierte an der Werkseinfahrt der Firma Buchmann in Sarnstall. Die Mitarbeiter haben sofort reagiert und eine Rettungskette eingerichtet.

„Wäre der Unfall 50 Meter weiter hinten passiert, hätte der Rollerfahrer wahrscheinlich nicht überlebt.“ Das sagt Markus Schmidt. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit