„Rate mal, wer spricht“, sagte die Stimme am Telefon. Rudolf Wild, der Angerufene, überlegte. Schnell war sich der 76-Jährige sicher: Das ist sein Freund aus Kassel. Der Anrufer war aber kein Bekannter, sondern ein Fremder, der Geld wollte. Mit Fangfragen konnte der Annweilerer den Betrüger entlarven.

Es war Mittag, als das Telefon in Annweiler klingelte. „Ich stand gerade am Herd und bereitete unser Essen vor“, erinnert sich Rudolf Wild im Gespräch mit der RHEINPFALZ an den