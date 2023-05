Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 1995 lädt Schlagerstar Frank Zander alljährlich Obdachlose in Berlin zu einem großen Gansessen ein. Unterstützt wird er dabei von zahlreichen Hilfsorganisationen. Prominente wie Reinhard May, Wolfgang Lippert und Gregor Gysi tischen auf, machen Musik, suchen das Gespräch. Unter den Helfern ist seit Langem ein Südpfälzer. Und der ist auch in diesem Jahr wieder dabei.

„Die Obdachlosen sind die Gäste. Viele von ihnen fühlen sich dann ganz anders, das höre ich immer wieder“, erzählt Michael Koch-Erlenwein der RHEINPFALZ.