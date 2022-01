Die Ahr ist das größte geschlossene Weinanbaugebiet für Rotwein in Deutschland. Durch die Flutkatastrophe im Sommer wurden auch viele Weinberge beschädigt. Die Südpfälzer Team der Vitamintransporte will den Ahrwinzern beim Neustart helfen.

Mit der Lieferung von Obst und Gemüse ins Katastrophengebiet entlang der Ahr fing es an. Was zunächst als spontane Hilfsaktion von Landwirt Thomas Knecht aus Herxheim und Winzer Ingo Pfalzgraf aus Billigheim-Ingenheim gedacht war, ist mittlerweile fast schon zur Institution geworden. Dabei geht es schon lange nicht mehr nur um Vitamintransporte. Das beweisen etwa die Lieferung von Barriquefässern für die vom Hochwasser betroffenen Winzer oder das Backen von Weihnachtsplätzchen, mit denen in erster Linie Schulen und Kindergärten bedacht wurden. Nun startet das Team „Vitamintransporte“ seine sechste Aktion. Diesmal werden Fachkräfte gesucht, die beim Wiederaufbau des Weinbaus im Ahrtal helfen wollen.

„Die Ideen gehen uns nicht aus“, sagt Thomas Knecht. Sieben Mal war er persönlich im Katastrophengebiet. „Wenn man selbst vor Ort ist, dann sieht man, wie viel Hilfe dort noch gebraucht wird“, betont der 52-Jährige, der auch stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Südliche Weinstraße im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd ist. Viele Weinbaubetriebe im Ahrtal wurden von der Flut hart getroffen. Nicht nur Betriebsstätten und Wohngebäude wurden beschädigt, auch viele Weinberge hat es getroffen. „Es gab rund 570 Hektar Weinbergsflächen an der Ahr, für unsere Verhältnisse nicht so viel“, sagt Knecht. „Gut 50 Hektar sind durch die Flut verloren gegangen. Sie dürfen nicht mehr angelegt werden. Das klingt jetzt auch nicht nach so viel, da sind aber immerhin 10 Prozent der gesamten Anbaufläche“, rechnet Knecht vor.

Nicht nur Fachleute werden gebraucht

Die Idee ist nun, den Kollegen an der Ahr beim Vorbereiten der Weinberge für das neue Jahr unter die Arme zu greifen. Der Rebschnitt steht ebenso an, wie das Anbinden der Ruten. „Die Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa wird es in diesem Jahr so nicht geben“, sagt Knecht. Das liege einerseits an Corona, „und andererseits daran, dass die Menschen nicht untergebracht werden können“. Einige Südpfälzer Winzer hätten schon angekündigt, dass sie helfen wollten, wenn sie die Arbeit bei sich im Wingert erledigt hätten. Knecht und Pfalzgraf wollen dann die Kontakte zu den Kollegen an der Ahr herstellen. Es ist keine große Tour mit einem Bus voller Freiwilliger geplant, sondern es soll sich alles auf persönlicher Ebene abspielen.

„Wir brauchen aber nicht nur Fachleute“, sagt Knecht. Einige Weinberge müssten komplett neu angelegt werden, weil sie um 90 Prozent gedreht werden müssten. „Die standen im Winkel so zur Ahr, dass die Drähte bei der Flut wie ein Bollwerk gewirkt haben“, erläutert Knecht. Diese Weinberge müssen zuerst abgeräumt werden. „Reben rausziehen – da kann jeder mit anpacken“, sagt Knecht und hofft auf viele Freiwillige, die nicht aus dem Weinbau kommen. Derzeit führt er noch Gespräche mit der Berufsgenossenschaft, „damit die Helfer auch versichert sind“, so Knecht.

„Vitamintransporte jederzeit wieder möglich“

Bisher hat es 15 Vitamintransporte ins Ahrtal gegeben. Aktuell steht kein weiterer Transport auf dem Programm. „Uns fehlen die Helfer vor Ort, nachdem die Hilfsküchen geschlossen wurden“, so Knecht. Zudem hätten viele Menschen keine Küchen, in denen sie kochen könnten. Die Vitamintransport könne man aber jederzeit wieder aufleben lassen. „Es gibt genug Obst- und Gemüsebauern, die sofort wieder mitmachen“, sagt Knecht.

Info

Wer helfen möchte, kann sich telefonisch bei Ingo Pfalzgraf unter 0172 7617278 oder bei Thomas Knecht unter 0172 7627588 oder per E-Mail an vitamintransport-ahrtal@t-online.de melden.