Am Montag waren 25 Südpfälzer, sowohl Winzer als auch Nichtfachleute an der Ahr, um den Winzerkollegen an der Ahr beim Schneiden der Reben und dem Ausheben des Altholzes zu helfen. Die Freiwilligen hatten sich nach einem RHEINPFALZ-Artikel gemeldet.

„Neben den Fachkräften für den Rebschnitt suchen wir auch noch Kräfte zum Ausheben des Altholzes und Anbinden der Ruten“, sagt Thomas Knecht aus Herxheim. Landwirt Knecht und Winzer