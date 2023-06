Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dieses Virus hat viele Menschen verunsichert – und den Fokus noch stärker auf das Gut Gesundheit gelenkt. Aber wer will schon mit jedem Wehwehchen zum Arzt rennen. Ein Vorschlag: Heilkräuter im eigenen Garten. Welche der Pflanzen haben besondere Kräfte?

Man steht an diesem goldenen Sommervormittag mit geschlossenen Augen in einem Lavendelfeld des Kräutergartens Klostermühle in Edenkoben und nimmt erst mal eine Brise. Dieser Geruch. Und