Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass Juliane und Franz Schwager einander gefunden haben, muss Schicksal sein. Sie sind im ehemaligen Jugoslawien in benachbarten Dörfern zur Welt gekommen. Zum ersten Mal begegnet sind sie sich aber erst 19 Jahre später in Landau. Am Mittwoch feiern sie Diamantene Hochzeit.

Juliane und Franz Schwager sind Jahrgang 1938. Sie lebten in ihrer Kindheit in der Region Banat, die heute in den Staaten Serbien, Ungarn und Rumänien liegt. Die deutsche Minderheit, der sie angehörten,