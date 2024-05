Der Tag ihrer Ersten Heiligen Kommunion war für Hannah Schäfer aus Klingenmünster ein schönes Fest. Einige Ereignisse wenige Zeit später toppten das Ganze nur noch.

Zunächst sei erwähnt, dass die Eltern von Hannah für die Feier im Familien- und Freundeskreis nach dem Festgottesdienst den Mönchsaal im Kloster gemietet hatten – das frühlingshafte Wetter lud zum Verweilen im Klostergarten ein.

Als Überraschung ließen alle Gäste Luftballons mit guten Wünschen für das Weißensonntagskind gen Himmel aufsteigen. Rote, blaue, grüne, weiße Ballons wurden vom lauen Süd-West-Wind davongetragen. Ob sich ein Ballonfinder melden wird?

Grüße aus Worms und dem Spessart

Der Briefkasten wurde in den folgenden Tagen zum Lieblingsort, ja zum Sehnsuchtsort für die Achtjährige. Sie musste nicht lange warten: Bereits am 9. April kam eine Karte mit netten Grüßen aus Worms an. Circa 30 Kilometer hatten Luftballon und Karte geschafft.

Es folgte eine weitere aus dem 120 Kilometer entfernten Beerfurth im Odenwald, dann eine Karte aus dem rund 205 Kilometer entfernten Heidenbrücken im Spessart. Eine weitere Wunschkarte hatte sich in einem Baum im pfälzischen Wörth verfangen. Auch sie wurde vom Finder an Hannah geschickt. Mittlerweile sind von den rund 30 Ballonkarten sechs wieder in Klingenmünster angekommen, immer mit Freude von der ganzen Familie begrüßt.

Paket voller Süßigkeiten

Die größte Überraschung kam mit der Post am 22. April bei den Schäfers an: ein Paket für Hannah aus Polen. Der grüne Luftballon, den ihr Großcousin Simon Pietsch mit einer ganz besonderen Wunschkarte losgeschickt hatte, war rund 800 Kilometer weit ins polnische Grzedzice in der Nähe von Swinemünde gefolgen und dort auf dem Grundstück einer Fabrik für Süßwaren gelandet.

Das Team der Fabrik packte für Hannah ein Paket mit Süßigkeiten, einem Brief und als Beweis die Wunschkarte von Simon: „Flieg Ballon flieg ... und nimm diesen Wunsch mit: ,Der FCK schafft den Klassenerhalt!’“ Es scheint, dass dieser Wunsch durch himmlischen Beistand Wirkung zeigte, denn seit die Wunschkarte unterwegs war, gewann der FCK zwei wichtige Spiele und damit sieben rettende Punkte!

Hannah und der FCK-Fan Simon sind jedenfalls happy. Die Achtjährige hat einen Teil ihre Süßigkeiten mit in die August-Becker-Grundschule für ihre 3. Klasse genommen. „Wir haben im Kommunionunterricht gelernt, dass man teilen soll“, erklärte Hannah. Sie jedenfalls hat ihre Freude und ihre Süßigkeiten geteilt.