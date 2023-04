Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine besondere Rettungsaktion stand die Tage in Maikammer an: Rund hundert Erdkröten waren in den Überlaufschacht des Regenrückhaltebeckens im Alsterweiler Tälchen gefallen.

Fritz Thomas, Leiter der Pollichia Neustadt, war einigermaßen überrascht, als er die Tiere fand. Er war zusammen mit Uwe Geissel aus Mußbach am Haardtrand unterwegs, um Gewässer