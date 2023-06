Das Land Rheinland-Pfalz lädt für Samstag, 8. Juli, von 11 bis 16 Uhr zum Ruanda-Tag in den Park der Herxheimer Villa Wieser. Mehr als 20 Partnerschaftsvereine und Initiativen werden dabei sein und über ihre Projekte informieren, teilt das Land mit. Parallel dazu gibt es im Saal der Villa Wieser Vorträge zu Themen rund um die Partnerschaft. Dort werden auch Teile der aktuellen Ruanda-Ausstellung sowie die Teppiche von Kampanga zu sehen sein. Gegen 13 Uhr besuchen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der ruandische Botschafter in Berlin, Igor César, den Ruanda-Tag. Umrahmt wird der Tag mit traditionellen Trommelklängen aus Ruanda und dem Fanfarenzug Herxheim. Es gibt unter anderem ruandisches Essen und Kaffee. Bei schlechtem Wetter wird der Ruanda-Tag in die in der Elmar- Weiller-Festhalle verlegt.