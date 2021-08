Sie heißen Blinder Fisch, Weckzämmädä oder Kartäuserklöße. Pfälzer nennen das Gericht Rostige Ritter. Hannah Ewert zaubert das Arme-Leute-Essen in Burrweiler. Hauptberuflich. Fix und fertig für die Gastronomie – und für daheim. Über eine Speise für schwierige Zeiten.

„Oma Steingebiß“ hat bei Hannah Ewert die Leidenschaft für Rostige Ritter geweckt. „Oma Steingebiß“ war die Uroma der Landauerin, und sie trug natürlich kein Steingebiss. „Wir haben sie als Kinder so genannt, weil sie in der Straße Im Steingebiß in Landau gewohnt hat. Wir haben ihr oft beim Zubereiten der Rostigen Ritter geholfen, indem wir die Kruste von den Brötchen gebürstet haben, damit die sich besser mit Milch vollsaugen.“ Inzwischen produziert die 25-Jährige hauptberuflich das einstige Arme-Leute-Essen für die Gastronomie. Fix und fertig. Und frisch. Aus dem Kühlschrank holen, ab in die Pfanne, Beilage dazu – fertig. Wie kam sie auf die Idee?

„Ich wollte schon immer etwas mit Lebensmitteln machen“, sagt Ewert, die Pädagogik in Trier studiert und nach ihrem Abschluss auch zeitweise mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zusammengearbeitet hat. Anfang des Jahres sprach sie dann mit ihrem Vater häufiger über Rostige Ritter, darüber, dass es vielen heute zu viel Arbeit ist, sie selbst zu machen, darüber, wie lecker die Teile sind. Daraus entstand die Geschäftsidee. Die Südpfälzerin schrieb ein Konzept – und mietete sich in der ehemaligen Wurstküche einer Metzgerei in Burrweiler ein. Trotz Corona begann sie mit der Kundenakquise, erst telefonisch, dann persönlich. Im Juli startete die Produktion. „Es war eine tolle Erfahrung, weil viele Gastronomen probieren wollten.“

Auch Privatkunden werden beliefert

Inzwischen hat Ewert 64 Geschäftskunden, dazu zählen etwa der Schlossgarten in Burrweiler, das Wein- und Sekthaus Alois Kiefer in St. Martin, der Alte Kastanienhof in Rhodt, die Rietburg-Gaststätte in Rhodt, die Madenburg in Eschbach, das Hotel Dalberg in St. Martin sowie das Raddegaggl, das Le Bistro und das Café 1739 in Landau. Die Gastronomen können 20er-Portionen bestellen, Ewert hat dafür wiederverwendbare Kunststoffboxen. „Ich wollte nichts zum Wegwerfen“, sagt sie. Zwischen 400 und 800 Rostige Ritter produziert die Unternehmerin pro Woche.

Die Landauerin beliefert übrigens auch Privatkunden ab einer Bestellgröße von zehn Stück. Geordert werden können die Rostigen Ritter für daheim online – oder per Telefon. Ewert bringt die Leckereien sogar bis vor die Haustür. Die Rostigen Ritter halten sich dann auch zehn Tage im Kühlschrank. Gerade in diesen Virus-Zeiten ist es vielleicht fürs Gemüt ganz gut zu wissen, einen Stimmungsaufheller in der Reserve zu haben. Und was ist das Besondere für sie an Rostigen Rittern? „Sie schmecken irgendwie rustikal, sind außen hart, innen weich. Das ist schön“, sagt Ewert.

Mit Vanille- oder Weinsoße?

Für deren Herstellung brauche es, sagt Ewert, Brötchen oder altes Brot, Milch, Zucker, Salz und Zimt. Anbraten sollte man die Rostigen Ritter mit Sonnenblumenöl oder Butter, und bitte die Pfanne vorher richtig heiß werden lassen, rät die Expertin. Die eine Seite zwei Minuten anbraten, dann wenden, noch mal zwei Minuten brutzeln lassen. Vielleicht am Ende ein Stück Butter für den Geschmack dazu. Fertig. „Manche machen den Zucker erst nach dem Anbraten dran, ich mache es wie meine Uroma davor. Aber da scheiden sich die Geister“, sagt Ewert. Serviert würden die Rostigen Ritter in der Pfalz klassisch mit Vanille- oder Weinsoße. Oder mit Kartoffelsuppe.

Hannah Ewerts Rostige Ritter wird es bald auch im Supermarkt geben – ab Mitte November beim C & C in Landau und in Neustadt. Außerdem wird sie mit einem Anhänger ihren Nachtisch-Klassiker ebenfalls ab Mitte November vor dem Edeka-Markt in Edenkoben immer freitags und samstags anbieten. Weitere Standorte sollen folgen. Noch könne sie das allein schultern, Hilfe bekomme sie viel von ihrem Papa. Und bei so viel Leidenschaft für Rostige Ritter kann ja auch eigentlich nichts schiefgehen.

