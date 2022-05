In den kommenden Wochen dreht sich im Bad Bergzaberner Land alles um die anmutige Blume mit Dornen. Der Start der Rosenwochen am Freitag auf der Eselsbühne in Dörrenbach ist gleichzeitig der Auftakt des Jubiläumswochenendes des Vereins SÜW, der auf 50 Jahre zurückblickt.

Ein Leben ohne Wein? In der Pfalz unvorstellbar. Die Rose für die Winzer seit jeher eine wichtige Rolle. Warnt sie doch frühzeitig vor möglichen Krankheiten des Rebstocks. Aus Dankbarkeit für diesen Schutzengel feiern die Menschen im Bad Bergzaberner Land jedes Jahr die Rosenwochen. Los geht es am Freitag auf der Eselbühne. Es gibt Genuss für die Ohren mit Musik der Reblausmusikanten, von Elke Jäger und ihrem Trio sowie dem Gesangverein Dörrenbach und Genuss für den Gaumen mit Speisen der Eselsbühne, von Patissier Jürgen Meßler und der Kaffeerösterei Kaffeefleck aus Bad Bergzabern sowie Weinen aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und Sekt der Winzergenossenschaft Deutsches Weintor.

Der Abend ist gleichzeitig der Start ins Festwochenende des Vereins SÜW. „Der Verein ist mittlerweile eine Institution. Seit über 50 Jahren vermarktet er das Lebensgefühl der Südlichen Weinstraße und hat in dieser Zeit durch die Verbindung von Wein und Tourismus sehr viel dazu beigetragen, dass dieser Landstrich heute so ist, wie er ist“, betont Landrat Dietmar Seefeldt, der Vorsitzende des Tourismusvereins. Bis Sonntag lockt die Institution mit zahlreichen Veranstaltungen wie Führungen zu den Storchennestern Bornheim, durch die Landauer Unterwelt oder zu Erdbeeren in Herxheim.

Das Programm der Rosenwochen

Bei den Rosenwochen geht’s weiter am 25. Mai mit „Triff Deinen Winzer“ in Kapellen-Drusweiler, bei Lagerfeuer und Livemusik. Musik, Ambiente und Wein spielen auf stimmige Weise zusammen. Am Rosengarten-Wanderweg und in der Weinlage „Rosengarten“ gelegen, erwarten die Kapeller Winzer ihre Gäste zur Weinprobe im „Keschdebusch“.

Auch der Rosenexpress ist wieder unterwegs. Die gesellige Tour mit dem originellen Bähnchen führt die Gäste zu den schönsten Zielen im Bad Bergzaberner Land. Start ist jeweils um 15 Uhr, Rückkehr gegen 18 Uhr. Beim Winzer werden die Teilnehmer abschließend auf Pfälzer Art verwöhnt. Termine sind am Mittwoch, 1. Juni, bei der Weinstube Geisser in Schweigen-Rechtenbach und am Mittwoch, 8. Juni, 15 Uhr, beim Gasthof Zum Lam in Gleiszellen-Gleishorbach. Am Festwochenende Mitte Juni kann man den Rosenexpress auch dazu nutzen, gemütlich und gesellig zu den Stationen des Tages zu gelangen.

Das große Festwochenende im Juni

Beim Festwochenende am 11. und 12. Juni lädt der Rosenmarkt zu einem Fest der Sinne in den Schlossinnenhof in Bad Bergzabern ein. Die Besucher werden im festlichen Ambiente mit Rosenschmuck, Rosenstöcken, Rosenpralinen, Rosenbowle und vielem mehr begrüßt. In Dörrenbach lädt derweil die Mittelalterliche Festmeile ebenfalls am 11. und 12. Juni zu einer genussvollen Zeitreise in die Vergangenheit ein. Gaukler und Musikanten sorgen für buntes Treiben. Und das Dornröschen wird wachgeküsst. Am Sonntag, 12. Juni, ab 11 Uhr erwarten die Gäste entlang des Rosenwanderwegs in Kapellen-Drusweiler auf einer Länge von rund fünf Kilometern Stationen zur geschmackvollen Rast bei Weinen und Köstlichkeiten der örtlichen Winzer und Gastronomen.

Zudem können sich die Gäste während der Rosenwochen noch auf Ausstellungen, Wanderungen, Konzerte, Märchenspaziergänge, einen Stadtspaziergang mit der Pfälzer Märchenfee, einen Besuch in der „Artgalerie am Schloss“, Besuche in den Rosengärten der Region, Leckeres aus den Confiserien und mehr freuen. Rosige Zeiten erwarten die Besucher auch vom 1. bis 19. Juni in der Südpfalz-Therme in der Kurstadt bei einer Rosen-Harmonie-Massage, Ganzkörpermassage, Rosensecco und mehr.

Info

www.bad-bergzaberner-land.de