Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass der Rosenmarkt, einer der Publikumsmagneten im Bad Bergzaberner Land, in diesem Jahr coronabedingt ausfallen würde, war klar. So ganz ohne eine Erinnerung an ihn wollten die Damen, die ihn seit Jahren organisieren, dann doch nicht bleiben. Aber so ganz glatt lief es nicht.

Ruth Herzog, Heidi Kunze und Pia Veith hatten sich eine Installation an der großen Treppe zum Schloss ausgedacht. Mit fünf am Treppengeländer aufgehängten farbigen Korbstühlen, auf denen