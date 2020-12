Der Kreis SÜW hat wieder eine Rosenpflanzaktion aufgelegt. 54 Gemeinden haben sich beteiligt und 1060 rot-, gelb- oder rosablühende Strauchrosen an Ortseingängen, auf Dorfplätzen, an Feldkreuzen oder an Rebzeilenenden gepflanzt. Durch die Verwendung von Rosensorten mit halb gefüllten Blüten soll auch die Insektenwelt von der Pflanzaktion profitieren. Die Kreisverwaltung hatte die Rosensorten Angela, Goldspatz und Roter Korsar kostenlos zur Verfügung gestellt. Als beliebteste Sorte ging die rosafarbene und langblühende Strauchrose Angela hervor – 536 Pflanzen dieses Typs wurden von den Gemeinden bestellt.