Die Theatergruppe „Weibsbilder“ aus Herxheim wird das Stück Rosa B. an zwei Wochenenden im Januar erneut aufführen. Es gibt noch Karten. Wegen Corona hatten die Aufführungen, die allesamt ausverkauft waren, im März 2020 abgebrochen werden müssen.

Es geht um das Schicksal der jungen Rosa, die während des Dritten Reichs in die Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster abgeschoben und dort zum Opfer des „Hungererlasses“ der Nazis wird – wie etwa 1700 ihrer Leidensgenossen. Rosa B. stirbt 1946 an den Folgen der systematischen Aushungerung. In ihrer Familie herrscht jahrzehntelang das große Schweigen aus Scham über dieses Drama, bis Rosas Enkelin Gabriele Bußmann zur Spurensucherin wird. Sie fragt nach, forscht und bringt schließlich Licht in das Schicksal ihrer Großmutter. Auf der Basis der Recherchen von Gabriele Bußmann hat Ro Tritschler das Stück geschrieben.

Saal nur zur Hälfte besetzt

Die „Weibsbilder“, die unter dem Dach des Vereins Herxheimer Dorftheater agieren, führen das Stück an sieben Abenden im Saal des Herxheimer Theaters Chawwerusch auf. Nach Angaben von Ro Tritschler wird der Saal nur zur Hälfte besetzt, es können also 70 Zuschauer pro Vorstellung kommen. Die Hygienevorkehrungen schließen auch ein Luftaustauschgerät ein. Es gilt 2G plus.

Die „Weibsbilder“ sind mit dem Stück Rosa B. im vergangenen Jahr für den Deutschen Amateurtheaterpreis nominiert worden. „Und soweit ich weiß, sind wir mit der Thematik der Recherche zu einem Einzelschicksal in der Psychiatrie des Nationalsozialismus als Theaterstück einmalig in dieser Form der Gedenkarbeit“, betont die Autorin, die auch Regie führt.

Info

Karten für die Vorstellungen vom 7. bis 9. Januar sowie vom 13. bis 16. Januar gibt es unter www.chawwerusch.reservix/events. Die Karten an den Sonntagen, 9. Januar, 19 Uhr, und 16. Januar, 17 Uhr, sind ermäßigt.