Der Spielwarenhändler Rofu Kinderland ist in Schieflage. Was das für die Filiale in Bornheim bedeutet, war bislang unklar. Jetzt ist deren Zukunft geklärt.

Der Spielwarenhändler Rofu Kinderland hat einen Insolvenzantrag gestellt. Diese Nachricht machte zu Beginn dieses Jahres die Runde. Ganz überraschend kam das zumindest für Branchenkenner nicht, denn das Unternehmen mit Hauptsitz im zwischen Kusel und Idar-Oberstein gelegenen Hoppstädten-Weiersbach schreibt schon seit dem Jahr 2021 tiefrote Zahlen. Nun war eben das Limit erreicht – wegen eines schwachen Weihnachtsgeschäftes, anhaltender Konsumzurückhaltung, gestiegenen Kosten und eines intensiven Wettbewerbs, wie in einer Pressemitteilung im Januar erklärt wurde.

In den mehr als 100 Rofu-Filialen war von der Schieflage zunächst nichts zu spüren. Der Geschäftsbetrieb lief wie gewohnt weiter – auch am Standort im Hornbach-Zentrum in Bornheim mit seinen 15 Mitarbeitern. Wie lange das so sein wird, war zunächst unklar. Man werde mit potenziellen Investoren sprechen, teilte ein Unternehmenssprecher im Januar auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Ziel sei es, das Unternehmen zu erhalten und zu entschulden.

Insolvenzverfahren soll im Sommer enden

Diesem Ziel ist der Spielwarenhändler nun einen entscheidenden Schritt näher gekommen. „Das Unternehmen hat eine Investorenvereinbarung mit der Kids & School Holding GmbH abgeschlossen“, teilte ein Rofu-Sprecher am Donnerstag mit. „Gesellschafter ist die Top Locc GmbH.“ Das heißt vereinfacht gesagt: Es gibt einen Käufer für die Rofu Kinderland Spielwarengesellschaft GmbH. Ein entsprechender Vertrag ist laut Mitteilung bereits unterzeichnet.

In den kommenden Wochen werde ein Insolvenzplan für das Unternehmen erstellt, mit dem ein Vergleich mit den Gläubigern angestrebt werde. „Mit Annahme des Insolvenzplans durch die Gläubigerversammlung können die Investoren den Geschäftsbetrieb und wesentliche Vermögenswerte übernehmen.“ Geplant sei, dass Rofu Kinderland ab August 2026 wieder eigenständig handeln kann und das Insolvenzverfahren hinter sich lasse.

27 Filialen werden geschlossen

Alle Standorte sind damit allerdings nicht gerettet. „Die Investorenvereinbarung sieht vor, dass 77 Filialen von Rofu Kinderland fortgeführt werden“, heißt es in der Mitteilung. „27 Standorte sind nicht Teil des Erwerberkonzepts.“ In diesen Filialen werde es einen Räumungsverkauf geben, anschließend werden sie an die Vermieter zurückgegeben. Heißt: Sie werden geschlossen, rund 330 Mitarbeitern wird in diesem Zuge gekündigt.

Der Filiale in Bornheim und den dortigen Mitarbeitern bleibt dieses Schicksal erspart. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage teilt der Unternehmenssprecher mit: „Die Filiale in Bornheim wird fortgeführt. Die Mitarbeiter werden übernommen.“ Im Hornbach-Zentrum können also weiterhin die Kinderherzen höher schlagen.